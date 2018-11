El presidente de la Confiep, Roque Benavides , dijo no creer que el Gobierno sea autoritario porque carece de la fuerza para ello. Indicó que observa "mucha confrontación" entre las fuerzas políticas y precisó que esto genera un ambiente "no adecuado" para el desarrollo del país.

"No creo que el Gobierno tenga realmente la fuerza para ser autoritario, lo que si veo es mucha confrontación y eso no me parece bien, porque no contribuye a un ambiente adecuado en nuestro país", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Desde el sector empresarial y de la economía no estamos viendo una línea clara. Creo que le ha costado trabajo al Ejecutivo hacer planteamientos concretos y creo que la confrontación no contribuye. Nosotros queremos que este Gobierno gobierne y no esté en confrontaciones", señaló.

Vea también Violeta afirma que declaraciones de José Domingo Pérez sobre Pedro Chávarry fueron "inapropiadas"

Benavides cuestionó el sentido de la prisión preventiva y aseveró que las personas investigadas deben pasar por juicios, pero "no purgar prisión antes de ser convocados".

Aseveró, en esa línea, que no ve razones que justifiquen la salida del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

"Yo no veo ningún delito en el accionar del fiscal Chávarry, no veo por qué tenga que salir", declaró.

Vea también El preciso momento en que Alberto Fujimori escucha la orden de arresto a su hija Keiko [VIDEO]

En otro momento de la entrevista, el presidente de la Confiep consideró que el ex secretario general de Fuerza Popular José Chlimper debería dar un paso al costado en el directorio del BCR por la complicada situación que atraviesa, luego que se diera a conocer que entregó 210 mil dólares en efectivo a un gerente de un medio de comunicación durante la campaña presidencial del 2011.

"La situación del señor José Chlimper es complicada, fíjese, en el sector privado cuando un miembro del directorio de una empresa tiene un proceso judicial siempre se le pide que se ponga de lado, porque evidentemente puede impactar la imagen de la institución", manifestó.

"En este caso yo reconociendo las calidades y las virtudes de Chlimper, creo que haría bien en dar un paso al costado", añadió.