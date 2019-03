Roque Benavides sobre conflicto en Las Bambas: solo vemos confusión

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privada ( Confiep), Roque Benavides, consideró que desde su punto de vista, solo se ve "confusión" en el conflicto entre la mineraLas Bambas y las comunidades del distrito de Challhuahuacho (Apurímac).

"Le toca al Gobierno y al Estado peruano poner las cosas en claro. Creo que los estamos afuera de este conflicto vemos confusión", expresó en Radio Nacional, donde manifestó que, desde su punto de vista, la minera sí ha cumplido con los acuerdos.

"Mi entendimiento de la situación es que la empresa sí ha cumplido con los acuerdos que tenía con la comunidad, pero que hay un tema de la carretera, que si es regional o nacional, y el Estado ha autorizado la utilización de esta carretera", señaló.

Recordó que el Gobierno debe buscar el consenso entre la comunidad y la minera Las Bambas, a fin de que ambas partes cumplan con los acuerdos fijados, aunque dejó en claro que el bloqueo de carreteras no es aceptable.

"Es el Gobierno que tiene que ser la bisagra de solución entre la comunidad y la empresa. Si la empresa ha incumplido, el gobierno tiene que exigir, si la comunidad no permite que se transite libremente por una carretera nacional, también es el Estado el que tiene que decidir eso, porque no es la empresa privada la que pueda entrar por la fuerza, eso definitivamente no se puede aceptar. El bloqueo de carreteras tampoco es aceptable", anotó.

Tras reiterar que todas las empresas tienen que cumplir con los compromisos pactados con la población, Benavides también indicó que en muchas ocasiones las comunidades "quieren algo más".

"Todas las empresas tienen que cumplir con sus compromisos. Eso que no quepa la menor duda. El tema es que muchas veces las empresas sí cumplen y las comunidades quieren algo más, eso puede ser el caso", remarcó.

Finalmente, respecto a la liberación del presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas, el titular de la Confiep señaló que dicha medida "refleja la independencia de poderes y mejora el camino para el diálogo entre el Gobierno, la minera y los comuneros".