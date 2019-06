Bartra sobre su voto por las reformas políticas: "Mi posición la daré en el pleno"

La congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), presidenta de la Comisión de Constitución, encargada del debate y aprobación de los proyectos de reforma política, manifestó que prefiere "reservar" su posición sobre las propuestas aprobadas hasta la fecha.

"Yo voy a exponer mi posición cuando se debata en el pleno. En la comisión responsablemente lo que estoy haciendo es recoger lo que la mayoría determine", dijo en entrevista a Canal N.

La parlamentaria apeló a un tema de imparcialidad y evitó sentar una postura al ser consultada por el sentido que tendría su voto en el pleno del Congreso en relación a los dos primeros proyectos de reforma política que han sido aprobados por su grupo de trabajo.

"Mi posición la voy a reservar para el debate en el pleno porque en este momento me corresponde la máxima neutralidad (...) No estoy diciendo que voy a votar en contrario, estoy diciendo que voy a tener la máxima neutralidad para que no se me acuse de tener determinada", indicó.

Ante la insistencia de la pregunta sobre si está a favor o en contra de las propuestas que fueron aprobadas en la Comisión de Constitución, la congresista señaló que "ningún apresuramiento es bueno".

Cabe resaltar que para el debate de las primeras iniciativas, el grupo de trabajo contó con la presencia del jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

Hasta ahora, la comisión presidida por Rosa Bartra ha aprobado el proyecto que busca modificar el artículo 34 de la Constitución, sobre los impedimentos para postular a cargos de elección popular, así como el artículo 39, sobre los funcionarios en cargos de confianza.

El último proyecto aprobado es el que busca modificar varios artículos de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), referidos a la inscripción y cancelación de organizaciones políticas.

La congresista Rosa Bartra aseguró tener un "compromiso" con la reforma política y dijo que este se trata "no solamente de deseo sino de hechos".

