Las rondas campesinas fueron denunciadas nuevamente por actos que violan impunemente los derechos humanos. Esta vez, la víctima fue Elizabeth Montoya, directora del colegio Mario Vargas Llosa, ubicado en el centro poblado Huamaní, en el distrito de Huancabamba de la provincia homónima, en la región de Piura.

“Atentaron contra mi vida y mi integridad física. Son personas agresivas, que disfrutan cuando te humillan. Se les nota en el rostro cierta satisfacción. Yo he tenido que denunciar y seguir porque no me parece justo esto”, contó en Perú21.

Un grupo de 27 ronderos se hicieron presentes el 27 de junio en el colegio para obligarla, con chicote en mano, a salir de la instalación. Montoya fue arrastrada varios metros fuera y luego recibió cinco azotes de látigo en un local contiguo donde las rondas ejercieron su medieval justicia consuetudinaria. “Me arrastraron 3 a 4 metros y me dieron cinco chicotazos”, contó.

“Jálenla, golpéenla”, exclamaban los ronderos, según narró la funcionaria.

¿Su delito? Haber denunciado a la docente de esa escuela, María Dolores Ojeda Pintado, de agredir a un alumno de primer año de primaria. Con lo que no contaba es que la presunta agresora era esposa del rondero Gregorio Machado, quien tomaría esta cruel represalia.

“Me dieron un plazo de 8 días que ya se cumplen mañana (hoy). Luego de eso van a cerrar los colegios de Huancabamba en protesta y nos van a buscar a nosotros”, apuntó.

Al tramitar la denuncia, el médico legista registró en Montoya múltiples contusiones en el hombro y la cadera. “He estado mal y con dificultad para moverme”, indicó.

Agregó que la Policía tiene mucho temor en intervenir dado que hay muy pocos efectivos. “Las rondas les bloquean las rutas. El encargado dice que no pueden ir ni siquiera a la zona porque como es estrecha la ruta, ellos lo bloquean”, señaló.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Para el director de la UGEL de Huancabamba, Hugo Negreyros, “no es novedad el abuso de las rondas campesinas, solo que ahora tienen el respaldo del premier (Aníbal Torres) y otras autoridades nacionales que legitiman ese tipo de abusos”, reclamó.

Negreyros también fue víctima de vejaciones en 2020, cuando inició funciones en su actual cargo.

Según su testimonio, el sindicato de profesores agremiados a la Fenatep (bloque magisterial vinculado al Movadef) lo denunció junto a otros funcionarios por presuntas irregularidades. Los ronderos fungieron de jueces y determinaron someterlos al castigo del chicote. Además, los obligaron a firmar una acta en la que les conminaban a renunciar.

“El 11 de julio de este año me amenazaron que si en 20 días no me iba de Huancabamba me iban a capturar para someterme a la cadena ronderil”, advirtió. Este plazo vencería el 31 de julio.

Negreyros asegura que “hay intereses bastantes claros de corte político” y considera que los ronderos se sienten fortalecidos ante la presencia de Perú Libre en el poder.

“Los cabecillas del sindicato Fenatep que postularon antes por Perú Libre se aliaron con sus familiares que son parte de la ronda”, aseveró.

TENGA EN CUENTA

El abuso cometido por ronderos en Piura se suma a las recientes denuncias por el secuestro de periodistas de América TV en Cajamarca y la tortura a un grupo de mujeres acusadas de brujería en La Libertad.

El director de la UGEL de Huancabamba señaló que los ronderos se sienten protegidos por el gremio de maestros de la Fenatep, fundado por el actual presidente de la República, Pedro Castillo, en el cual se acoge a vinculados al Movadef.