El abogado Ronald Atencio, quien había sido designado por Pedro Castillo como su defensa legal luego de haber sido detenido preliminarmente, aseguró que se encuentra “imposibilitado” de seguir ejerciendo esta labor.

“Con una vacancia, resolución de levantamiento de antejuicio, requerimientos y resoluciones judiciales que convalidan graves afectaciones al debido proceso y defensa eficaz, me veo imposibilitado de mantenerme como abogado del ciudadano Pedro Castillo Terrones”, escribió en redes sociales la mañana de este miércoles 14 de diciembre.

Minutos antes, Ronald Atencio aseguró ante la prensa en las afueras de la sede de la Dinoes que no le permitieron ingresar a visitar a Pedro Castillo, antes de la audiencia de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público.

Abogado Ronald Atencio, quien hasta ayer era abogado de Pedro Castillo, renunció a pocas horas de iniciarse la audiencia de prisión preventiva en contra del detenido expresidente.

“Habría que consultar qué es lo que está pasando, pero yo no puedo ejercer el derecho a la defensa. Simplemente no me dejan el ingreso, que no hay autorización para el ingreso”, reclamó.

“¿Cómo lo voy a defender si no tengo la notificación, no tengo los argumentos de la fiscalía, no tengo el requerimiento, cómo puedo defender en esas condiciones a un ciudadano? Me he dado notificado por ustedes (la prensa) que hoy hay audiencia. He venido a tratar de consultar con mi patrocinado y me indican que no está recibiendo ninguna visita, desconocemos los motivos”, agregó.

Tras el anuncio de Ronald Atencio, Pedro Castillo fue representado en el inicio de la audiencia de prisión preventiva en su contra por un abogado público, quien solicitó un plazo adecuado para revisar el requerimiento fiscal y poder evaluar el caso si es que permanece como defensor legal del expresidente vacado.

Mientras tanto, el fiscal Alcides Chinchay, quien estuvo presente en la audiencia que fue suspendida hasta el jueves 15 de diciembre para las 8:30 a.m., aseguró que se cumplió con el requisito de notificar a Pedro Castillo y que, como relató el juez Juan Carlos Checkey, este se negó a recibir la notificación.

“Creemos que notificar a la defensa es cumplir ya con el deber de correrle traslado del requerimiento del Ministerio Público, máxime un añadido de índole pragmático si ninguno de los procesados está presente ni desea estar presente”, indicó en alusión a la negativa expresa del expresidente de participar en la sesión.

