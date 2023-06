La Fiscalía y la Procuraduría aducen que sí hay argumentos para una prisión preventiva contra los exministros. ¿Los hay?

La Fiscalía desde el primer momento viene sosteniendo no solo que existen graves elementos que demostrarían los delitos por los cuales se les viene procesando, sino que, además, se le suma el comportamiento que han tenido estas personas de no buscar esclarecer la investigación. El caso más claro es el de la señora Chávez, que usaba sus redes sociales para fundamentar sus argumentos de defensa que no se ajustaban a la verdad. Creo que eso va a tener que ser valorado por la Corte Suprema. Lo que importa es si la persona puede demostrar si hay cierto arraigo con su país tanto en el ámbito laboral, económico y familiar.

Pero la exministra Chávez ha señalado que tiene arraigo laboral, sin embargo, pide que se le baje el monto de la caución.

La señora Chávez ha dicho que tiene arraigo laboral porque está escribiendo un libro. La cuestión es si eso es suficiente para demostrar un arraigo laboral porque, en principio, el tener arraigo laboral significa que yo trabajo para una empresa, tengo un puesto de trabajo en un domicilio conocido. Si no tengo nada de eso será mucho más fácil tomar la decisión de fugar y eso es lo que tiene que evaluar la sala penal. Es contradictorio porque el hecho de no tener trabajo o dinero para asumir, es considerado una inexistencia de arraigo y esa es una de las razones por la que la prisión preventiva se justifica.

¿Qué es una caución?

El monto de caución no es un monto indemnizatorio, esto se da para que las personas investigadas permanezcan en el país y afronten el proceso penal sea cual fuere el resultado. Es decir, así se les absuelva o condene, el Estado siempre devuelve el monto de caución porque lo que se quiere es que los investigados se presenten a juicio y den la cara. Si la prisión preventiva se da, la caución poco importa porque finalmente ya tenemos asegurada a la persona para que permanezca en un centro penitenciario por todo lo que dure el proceso. Creo que el argumento de Betssy es incoherente. Creo que la Fiscalía sí tiene posibilidades de conseguir un éxito respecto a la prisión preventiva.