Romy Chang sobre anulación del juicio oral del caso Cocteles: "Era crónica de una muerte anunciada"

La abogada penalista, Romy Chang, consideró que el Ministerio Público no pensó con la "cabeza fría" en referencia al caso Cocteles, cuyo juicio oral fue anulado por el Poder Judicial.

PUBLICIDAD

"Esto ya era crónica de una muerte anunciada porque era un proceso que había empezado con 19 correcciones de la posición por parte del Poder Judicial. Lo cual es algo inexplicable. Yo creo que el Ministerio Público pecó en no pensar con la cabeza en frío sino más bien se dejó apasionar en demasía. Y eso ha generado que ahora se declaro todo nulo y que nuevamente se tenga que trabajar", refirió la abogada a Perú21.

La abogada cuestionó si se mantiene al fiscal José Domingo Pérez a la cabeza de este caso, debido al reciente revés judicial además de recordar que él mismo fiscal denunció la obstaculización de su investigación, colocándose como agraviado.

"Yo creo que lo más importante es que el Ministerio Público, como institución, como cabeza, la fiscal de la Nación va a tener que pensar si mantiene al fiscal José Domingo Pérez en el puesto o si más bien lo cambia respecto de este caso. No hay que olvidar que él aquí es un supuesto agraviado porque él dice que se le buscaba obstaculizar la investigación por parte, incluso, de la defensa. Eso me hace ver que no sería la mejor persona para volver a plantear esta posición", refirió.

Como se sabe, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional anuló el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y todos los procesados por los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016 y ordenó que se remita todo lo actuado a la etapa de investigación preparatoria. La decisión fue tomada por mayoría.

PUBLICIDAD

Según la decisión judicial, la Fiscalía vulneró al derecho a la debida defensa de los procesados y, pese a ello, no se subsanó esos errores en la etapa procesal ocasionando un estado de indefensión. Los jueces decidieron que el auto de enjuiciamiento presentaba vicios insalvables que hacían insostenible la continuidad del proceso.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO