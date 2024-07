Agilidad de pensamiento y palabra. La abogada Romy Chang es una “caserita” de los medios de comunicación. Pero no solo es accesible con los periodistas en canales tradicionales de difusión, sino también resuelve dudas en programas de YouTube, Internet en general y, por supuesto, las que le traen sus estudiantes. “Trato de responder a todos y siempre en función de lo que el Derecho dice y con la intención de que la gente comprenda. Porque el Derecho no se trata de que la gente diga ‘¡Oh, cuánto sabe!’, sino más bien de que se puedan comprender las instituciones en el Derecho”. De descendencia china, japonesa y española, Romy es madre de tres hijos, el primero de 4 años y los últimos, gemelos, de 2. Está casada con Gattas Abugattas, un abogado experto en Derecho Internacional Público “más peruano que el cebiche” aunque descendiente de palestinos: “Tenemos una mezcla bien extraña en la familia”, dice sin perder el buen humor durante toda la entrevista.

Desde que tenía 10 años hasta que terminó la universidad, Romy Chang se dedicó a ayudar a su madre en el negocio de los alfajores. “con eso ella pagó todas las cosas que necesitábamos. Mi papá tenía un negocio, pero no fue tan bien y se terminó juntando con mi mamá”. Entonces ella salía de clases y diariamente rellenaba entre 3,500 y 5,000 alfajores para luego venderlos en un stand. “Hasta ahora me acuerdo el discurso”, dice. “Señora, le quiero enseñar el producto que estoy promocionando… Era bien demandante, pero me enseñó un montón también. Aprendí a hablar y responder rápido. ¡Imagínate después de haber vendido alfajores cuántos años de mi vida”.

En tu opinión, ¿qué ha pasado con nuestro sistema de justicia?

Creo que, en efecto, estamos en una gran crisis institucional que no solo se trasluce o no solo se aprecia en el Estado, sino incluso a nivel privado. Incluso a nivel de las universidades y colegios. Es como un denominador común en toda la sociedad y aunque también veo que es una tendencia mundial, volviendo al Perú, eso se sostiene en distinguir cuales son los valores éticos y si miramos para atrás ¿qué gobierno realmente ha invertido en educación? Ninguno. Tampoco en los profesores y menos en los fiscales o jueces que hay los que solo han estudiado tres o cuatro años de manera virtual.

¿Cuándo se inicia este deterioro?

Yo creo que empieza a deteriorarse con el tema de la calidad de voto y las pocas reformas orientadas a una buena elección electoral. Con el tema de la no reelección. Todos, me incluyo, pensamos en algún momento que la no reelección iba a ser positiva y en realidad fue mucho peor porque entraron personas nuevas, sin ningún tipo de experiencia. Personas de todos los ramas, derecha e izquierda. Se pensó que eso era una buena idea y en la práctica ha sido una pésima idea. La educación es la que te permite trabajar, crecer y producir. Pero el dato más, por así decirlo, claro de lo mal que se encuentra nuestra educación es Castillo. Esos son nuestros profesores. Ahí el Estado no está invirtiendo y la educación es la base de todo.

Y todo esto se refleja en el sistema de justicia.

Si. Y jamás va a cambiar si no tienes jueces y fiscales que sean capaces realmente de aplicar el Derecho. Eso se evidencia con la reforma en materia penal, por ejemplo, con el código procesal penal —que ya no funciona— porque plantea que todo debe ser resuelto oralmente para justamente agilizar los procesos; pero lamentablemente, un fiscal o un juez no están —normalmente— en capacidad de resolver oralmente una audiencia. Dicen que van a notificar después su decisión. Y ni siquiera los abogados están en capacidad de exponer, salvo pocas excepciones.

¿A qué conclusión llegas, con lo que está pasando en el sistema, como abogada litigante?

Hay algo que pocas personas saben. Nosotros tenemos la percepción de que el Poder Judicial y el Ministerio Público son corruptos, pero la verdad es que eso no es cierto. Más corruptos que los jueces y fiscales son los abogados litigantes, que piden plata a los ciudadanos para supuestamente dárselas a los jueces, cuando en realidad ellos se quedan con el dinero. Por eso creo que la gente tiene que estar muy atenta. Uno, en qué abogado contratan; dos, en exigir a los abogados para acompañarlos a ver su caso y entrevistarse con el juez. Y tercero, recomiendo que pidan a sus abogados los honorarios sobre el éxito del caso y no con mensualidades.

¿Crees que los “cuellos blancos” son una excepción en el PJ?

Insisto, creo que hay más responsabilidad en los abogados litigantes que en los operadores de justicia. Ojo, no estoy hablando de la Policía, porque ese es otro mundo y por eso yo no estaba de acuerdo con que la Policía pudiera concluir si hubo delito o no. Pero a nivel del PJ o MP han sido contados los casos donde alguno, fiscal o juez, me haya dado a entender que quiere algún tipo de beneficio y cuando me ha pedido plata, esa persona ha terminado presa y con buen funcionamiento del sistema de control. A mi modo de ver, en el sistema de justicia hay más ignorancia que corrupción.

¿Cómo se soluciona?

Con más transparencia. Debería estar todo sistematizado, como cuando pides una visa. Y tiene que quedar claro que el juez debe estar al servicio del ciudadano, no del abogado, ¡del ciudadano! El abogado es una herramienta, un medio para hacerle llegar jurídicamente al juez los argumentos. Es el ciudadano el que tiene que llegar al juez.

Ya que la política esta judicializada y tú sí sabes de leyes ¿Entrarías en política?

Creo que, de nuevo, se ha perdido mucho el tema de los valores. Por ejemplo, no hay que saber de Derecho para entender que no puedes recibir regalos caros de una persona cuando tú ocupas un cargo público, porque se entiende que algo quiere conseguir. Es sentido común. Y sí, a mí me gustaría entrar a la política, pero cuando mi familia no se vea perjudicada y yo tenga todo resuelto al punto tal que no necesite el dinero que gane por la política para poder vivir.

¿Habías visto algo como el caso Cocteles?

No, la verdad. Ahora es más show. Desde el momento en que Justicia TV empieza a proyectar los juicios, los abogados, e incluso los fiscales y jueces, comienzan a adquirir cierto protagonismo. Como José Domingo Pérez cuando vio los gestos del Dr. Abanto y pedía respeto para las personas que los estaban viendo. En un juicio, lo último que estás pensando es en el público. La idea en convencer al juez. Pero tampoco pasa eso, ni los jueces están llamando al orden en su sala, como debe ser. Otra vez, hay desconocimiento y eso conlleva a mucha injusticia y por ende a una gran frustración.

¿Piensas que nos estamos convirtiendo en un país antidemocrático?

De repente lo que diga puede ser un poco polémico, pero yo creo que una democracia requiere que las personas estén en capacidad de vivir democracia. Para vivir en democracia hay que enseñar a vivir en democracia, pero a veces no es conveniente y allí es donde nos parecemos a esos países subdesarrollados. Cómo no nos vamos a parecer si el Estado no está invirtiendo en educar a su gente.

Datos del personaje

En su estudio de abogados, dice, “no se defienden casos en los que no creemos. Si te das cuenta Vladimir Padilla, mi socio, y yo, no tenemos problemas con dar opiniones porque no existen conflictos de interés”.



Dicta clases en la Universidad Católica. Es profesora asociada en Derecho Penal, dirige la maestría en Derecho Penal, tiene una ONG y escribe artículos e investigaciones para el Perú y el extranjero.



Le encanta organizar fiestas infantiles, hace todos los detalles desde la comida hasta la decoración y ni cuando está en “momento relax” deja de hacer cosas.



No descarta entrar en política, pero cuando sus hijos sean grandes. “La vida es más fácil cuando haces las cosas en orden”.

