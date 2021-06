Con la decisión del juez huancavelicano de primera instancia, Alaín Salas Cornejo, de anular la sentencia por corrupción de Vladimir Cerrón. Éste, podría ocupar cualquier cargo público. ¿Qué irregularidades se han cometido? Romy Chang, abogada penalista, nos explica.

“Esto llama la atención, porque la valoración probatoria no corresponde a un juez constitucional, sino que corresponde a un juez penal, que es lo que ha ocurrido en este caso. Hubo una valoración de las pruebas y en primera instancia hubo una condena y esa condena fue confirmada incluso en segunda instancia, y es más, incluso, si el señor Cerrón, no hubiese estado de acuerdo con la pena en segunda instancia, tenía la opción de acudir excepcionalmente a la corte suprema estableciendo allí que había una vulneración a sus derechos”, explica Chang.

El juez huancavelicano Alaín Salas Cornejo, no sólo anuló la sentencia por corrupción de Vladimir Cerrón, sino que dejó de lado por efecto inmediato, la prisión suspendida que venía cumpliendo desde el 2019 y la inhabilitación a ejercer un cargo público.

“Lamentablemente la sentencia que se da a través del hábeas corpus, anula todas las sentencias condenatorias para el señor Cerrón en la primera y segunda instancia, por lo tanto, anula también la sanción. Por tanto, ya no existe sentencia condenatoria. Vladimir Cerrón tampoco tiene medida de inhabilitación para ejercer un cargo público con lo cual él podría ser premier ministro de estado o funcionario público en general designado. Y eso es algo que no se va a poder evitar”, concluye la abogada penalista.

Lo cierto es que la procuraduría del Poder Judicial ha impugnado esta resolución de primera instancia y está pendiente de una segunda instancia constitucional. Pero todo el tiempo que el Poder Judicial se tome en revisar esto, Vladimir Cerrón, puede ejercer la función pública. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el PJ resuelva?

“En verdad como hay tanta sobrecarga en el Poder Judicial, los plazos no son tan estrictos no existe eso de que de manera inmediata haya un pronunciamiento en segunda instancia. Lo que puede ocurrir es que pase un mes, menos de un mes no creo. Podría ser también que se demoren 3, 4, 5 meses. Yo confío, que el Poder Judicial buscará darle prioridad a este caso y resolverlo lo más rápido posible”, indicó.

