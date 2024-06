La abogada penalista Romy Chang habló con Perú21TV sobre dos casos importantes. La reunión de la ministra Hania Pérez de Cuéllar con el agente de la PNP Harvey Colchado y sobre el caso Vizcarra.

¿Estas reuniones secretas de la ministra Pérez de Cuéllar con un coronel que encabezaba en ese entonces un equipo especial que investiga la corrupción configuran un delito?

En principio, por lo que se encuentra en el reportaje, no habría una actitud dolosa. Al contrario, lo que se aprecia es una especie de actitud que evidencia confianza en una persona que es miembro de la Policía que va a poder entregarle información respecto de terceros. La pregunta realmente ahí es qué tanto le podemos encargar a la Policía que extraoficialmente nos entregue los reportes, por ejemplo, de si la persona ha tenido condenas. La respuesta es no, porque eso vulnera la intimidad de las personas y va justamente contra el derecho a la resocialización.

Según indicó la ministra, lo hizo para verificar si los funcionarios a contratar por Dina Boluarte cumplían con los perfiles…

La ministra no está dando el ejemplo, sino que también pretendía obtener esta información fuera de lo que la persona informaba para un puesto porque consideraba que era una imposición de parte de la presidenta de la República. Ahí ya se pasa un segundo nivel y más bien se pueden corroborar algunas hipótesis que el Ministerio Público tiene respecto a esta participación tan efectiva que tiene la presidenta en el Ejecutivo para interferir o intermediar a favor de otras personas.

¿Debería el fiscal de la Nación reevaluar el archivamiento del caso contra Martín Vizcarra?

Si el Ministerio Público hizo una primera investigación y en la investigación la más alta autoridad concluyó que no hay nada más que investigar porque a su parecer no ha habido actos delictivos y no existe ninguna prueba nueva que justifique una reapertura, realmente no se puede reabrir el caso, no sería jurídicamente correcto

Según la exprocuradora Ampuero, hay material que no ha sido revisado…

Si ese material probatorio ya estaba en el expediente, entonces no es una cosa nueva. Es irresponsabilidad de la Fiscalía.