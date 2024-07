Hoy continúa el juicio por el caso Cocteles que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Al respecto, la penalista Romy Chang conversó con Perú21TV y analizó la forma en que el fiscal Pérez desarrolla sus alegatos.

Comenzamos por el tema del expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, a quién ya se le había archivado la investigación pero igual se le vuelve a incluir en el juicio oral.

El fiscal va a tener otro inconveniente. Creo que se les pasó a los jueces de primera instancia la revisión en ese punto, porque hay un principio en nuestro ordenamiento, que es que ninguna persona puede ser investigada dos veces por lo mismo y a Briceño ya se le había archivado el caso, entonces, ¿cómo es que ahora se le va a volver a investigar? Además, se conoce que el dinero que habría dado (Briceño) venía de la Confiep y no había algún negocio ilegal que haya generado la plata aportada. Ese es un ejemplo de cómo se ha perdido el foco por parte de la Fiscalía en el caso, en este ánimo de querer interrogar a todas las personas en una sola carpeta fiscal. Si se hubiera separado probablemente la historia sería otra y sería mucho más fácil para la Fiscalía manejar el caso.

¿Se ha planteado bien la investigación?

El caso se circunscribe básicamente a demostrar que el dinero que le entregaron como aporte de campaña a la señora Fujimori y al partido Fuerza Popular era negro y que ella podía presumir que así era. Si el fiscal no logra demostrar alguno de los dos aspectos, entonces no hay caso definitivamente y se tendría que archivar y si se archiva el lavado de activos, tampoco tendría mayor sustento el tema de la organización criminal.

¿Se va a poder probar que el dinero era ilícito y que Keiko Fujimori tenía conocimiento de ello?

Los empresarios y las personas que han aportado ese dinero no han dicho en ningún momento que el dinero venga producto de un acto ilegal. Lo que ellos han dicho es que, en efecto, donaron ese monto de dinero y lo entregaron muchas veces en efectivo o no lo bancarizaron porque no querían que nadie se enterara de que ellos estaban donando al partido Fuerza Popular, porque lo que hacían muchos, como Odebrecht, era donarle a todos los partidos, para asegurar una buena relación con la persona que llegara al poder y eso no necesariamente es delito lavado de activos. Cierto es que hay otros delitos, por ejemplo, el de falsedad genérica, pero el problema es que esos delitos tienen una pena menor y ya prescribieron por el paso del tiempo.

¿Cuál va a ser el mayor obstáculo del fiscal Pérez?

Demostrar la ilegalidad de ese dinero, la existencia de un delito. Yo no veo ninguno.

