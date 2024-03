El ministro de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, se pronunció sobre el audio del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en el que se le escucha al premier hablar de forma indecorosa a Yaziré Pinedo, quien obtuvo órdenes de servicio por S/53,000.

El titular del Minem, quien se encuentra junto al premier participando en un evento de minería en Canadá, aseguró que Otárola dará explicaciones cuando retorne al país.

“El premier se encuentra en Toronto, yo creo que al regreso hará algunas declaraciones, pero también ha dado a entender que todo acto puede ser también, digamos, de parte de los que no ven bien al Gobierno. Todo es posible, hacer y fabricar. No lo sé, pero creo que eso se tiene que investigar para aseverar”, dijo en RPP.

No obstante, Mucho Mamani aseguró que aún no ha hablado con el premier sobre el escándalo. En ese sentido, aseguró que es “difícil” señalar si “es cierto o no es cierto”. No obstante, enfatizó que, de comprobarse la veracidad de los audios, “será grave”.

“Para mí es difícil [afirmar si] es cierto o no es cierto, no me ponga la palabra en la boca. Hablará [el premier] en su momento y regresando se aclarará el tema. Claro, de ser cierto, será grave”, aseguró.

Al ser consultado sobre si Otárola debería renunciar a la PCM, el ministro Mucho evitó pronunciarse al respecto. “No me corresponde. Soy ministro nuevo, tengo un par de semanas. No puedo decir nada en este momento”, señaló.

