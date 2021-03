Rómulo Mucho es ingeniero de minas. Ha sido congresista de la República y fue viceministro de Minas en el año 2006. Hoy postula al Parlamento con el Nº 34 de Avanza País y sostiene que la minería puede ser un elemento fundamental en la reactivación económica del país a través de la generación de empleo.

Ud. ha sido viceministro de Minas. ¿De qué manera la minería puede contribuir a la reactivación económica?

Primero, hoy las inversiones van donde la gente se está vacunando; por lo tanto, necesitamos inmunizar a la población con urgencia (...). Podemos aplicar toda la artillería, todos los mecanismos para una reactivación económica eficaz destrabando grandes proyectos. En infraestructura hay una brecha muy grande de casi US$120 mil millones, al corto plazo también casi US$30 mil millones. Hay 47 proyectos mineros, de los cuales este año podrían salir unos siete que tranquilamente pueden representar de 5 a 7 mil millones de dólares y generar también de 10 mil hasta 100 mil puestos de trabajo.

El candidato a la Presidencia por AP, Yonhy Lescano, ha dicho que no insistirá en proyectos como Las Bambas o Tía María...

El señor Lescano, lamento decirlo, casi con 20 años en el Congreso, no ha aprendido nada, no sabe de economía. Los conflictos sociales se manejan, se negocian y el Estado tiene que colaborar para sacar adelante los proyectos. Es una cobardía que diga que no salen (...). Oiga, el tema de Tía María es netamente ideológico, el tema técnico ya está resuelto. Además, tenemos una minería moderna que deslinda con el pasado; no es solo abrir un cerro o levantar la piedra, es toda una tecnología.

La generación de empleo es lo que necesita hoy el país...

Hoy día es una necesidad, debe ser interés público. El Estado debe ayudar a negociar. Demuéstreme por qué no puede salir. ¿O es simple capricho o ideología que ha metido la izquierda radical diciendo que la minería contamina? Vemos cómo Reactiva ofrece empleos temporales, es un paliativo, pueden demorar 3 o 4 meses, hasta un año; en cambio, la iniciativa privada en el desarrollo de una mina, una hidroeléctrica, una planta industrial da años de trabajo. En minería pueden durar 10, 15, 40 años con empleo digno y bien pagado. A nivel nacional posiblemente hemos perdido unos 3 millones de empleos, necesitamos recuperarlos y, además, generar otros nuevos.

Como docente universitario, ¿qué plantea en ese campo?

En educación universitaria tenemos que ir hacia una educación científica con desarrollo tecnológico. La universidad que no investiga no debe llamarse universidad, ahí es que hay que apuntar porque el colapso de la educación es el colapso de una nación.

