El pasado 4 de abril, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, declaró en el Ministerio Público que Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, le quiso vender un reloj Rolex.

“Me lo proporcionó para que lo pueda usar como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, como también me propuso vendérmelo, no me precisó el monto el cual quería venderme dicho reloj, tampoco acordé los términos de devolución de dicho reloj, solamente que si me animaba a comprárselo le iba a comunicar”, dijo Salcedo.

El programa Punto Final informó que el reloj -color dorado- fue entregado por Oscorima el 17 de enero, a la hora del desayuno en un restaurante ubicado en Miraflores.

“Me lo entregó sacándoselo de la muñeca y me lo dio, todo ello con motivo de mi presencia en la ciudad de Ayacucho”, dijo el gobernador a la Fiscalía.

El escándalo de los Rolex

Como se recuerda, el escándalo de los relojes Rolex se dio luego que la prensa advirtiera que la presidenta Dina Boluarte utilizaba algunos en actividades oficiales, sin que haya declarado su procedencia.

Luego de varios días en el ojo de la tormenta, la mandataria confirmó que fueron un préstamo que le hizo Wilfredo Oscorima debido a la amistad que los une.

Debido a que estalló el escándalo, la Fiscalía le consultó al gobernador Salcedo si Oscorima le pidió que le devuelva el Rolex y él lo confirmó.

“En el momento que salió el escándalo de los relojes, yo le indiqué al gobernador Oscorima, en fecha 21 de marzo de 2024 (…) le indico que el reloj que me proporcionó aparece en las fotografías del evento en Ayacucho y le remito las fotos, a lo que él me responde que tengo que devolvérselo y así lo hice”, expresó.

