El Poder Judicial anunció que evaluará el requerimiento de la Fiscalía para confirmar la incautación de los tres relojes Rolex vinculados a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“PJ evaluará este 2 de mayo, a las 10 a.m., el requerimiento fiscal por el cual solicita confirmar la medida de incautación de 3 relojes Rolex y la pulsera Bangle Brillantes, en el marco de la investigación a presidenta de la república, Dina Boluarte, por enriquecimiento ilícito”, informa el Poder Judicial en su cuenta de ‘X’.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizara la audiencia de forma virtual. Este anuncio ocurre luego que la mandataria presentó un escrito solicitando se declare infundada esta medida, al igual que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

El Poder Judicial recuerda que los relojes y la pulsera fueron incautados durante la diligencia realizada en las oficinas del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público el pasado 10 de abril de 2024.

Como se recuerda, la jefa de Estado declaró al Ministerio Público que los relojes fueron prestados por el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, aunque aclaró que no sabía que eran de alta gama.

“En principio nunca supe que los relojes fueran de alta gama, para mí siempre fueron relojes bonitos que los debería usar en calidad de préstamo. Ya he dicho que jamás huno pedido o intención algunas detrás de estos préstamos”, dijo la presidenta.

Oscorima regalón

También ante la Fiscalía, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, dijo que Wilfredo Oscorima le dio un Rolex, aunque después quiso vendérselo.

“Me lo proporcionó para que lo pueda usar como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, como también me propuso vendérmelo, no me precisó el monto el cual quería venderme dicho reloj, tampoco acordé los términos de devolución de dicho reloj, solamente que si me animaba a comprárselo le iba a comunicar”, dijo Salcedo.

El programa Punto Final informó que el reloj -color dorado- fue entregado por Oscorima el 17 de enero, a la hora del desayuno en un restaurante ubicado en Miraflores.

“Me lo entregó sacándoselo de la muñeca y me lo dio, todo ello con motivo de mi presencia en la ciudad de Ayacucho”, dijo el gobernador a la Fiscalía.

