Han pasado tres semanas desde que estalló el escándalo por los suntuosos relojes marca Rolex que, en los últimos 10 meses, lució en diversas actividades públicas la presidenta Dina Boluarte —quien ahora dice que solo fueron prestados—. Habiendo ya declarado ante el Ministerio Público por este caso, le toca ahora a la mandataria responder, esperemos que con más precisión y claridad, ante la Contraloría General. Y deberá hacerlo esta semana, o a más tardar la subsiguiente si requiere una ampliación, informó el titular de la entidad de control Nelson Shack, quien refirió que ya se le notificó a la mandataria de la investigación y se le remitió también el pliego de preguntas que deberá responder “no solo de los Rolex sino (también de) otras joyas para que lo pueda aclarar”.

El mismo trámite, explicó, se ha seguido respecto de los otros “actores del sector privado” involucrados en este caso, que se espera “nos puedan alcanzar información en el tiempo más breve”. “Nosotros recién dentro de un par de meses que debe terminar la investigación vamos a poder concluir técnicamente si hay o no desbalance patrimonial”, agregó Shack.

En cuanto al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien, de acuerdo a Boluarte, habría sido quien le prestó los costosos relojes, el contralor refirió que tanto en su caso como en el de su homólogo de Cusco, Werner Cabrera, “se van a revisar sus declaraciones y en función de eso, si queda alguna duda, pues se iniciará una investigación” que, aclaró, tiene carácter administrativo.

“Tarde y mal”

Mientras, parlamentarios de distintas tiendas opinaron sobre los descargos de la jefa de Estado que, en la víspera, dijo que Oscorima le prestó los Rolex y que sus joyas son marca Unique. Para el congresista Roberto Chiabra, Boluarte bien pudo hacer esta precisión hace 20 días. “Nos hubiéramos evitado la inestabilidad política y hasta el allanamiento de su casa”, comentó.

“¿Por qué lo dice recién? Ella tiene que distinguir entre lo que significa su problema personal con la Fiscalía y el problema que tiene con la ciudadanía; parece que no se ha dado cuenta de que es la presidenta de la República y que tiene que rendirle cuentas al ciudadano; no puede ser tan irresponsable y generar inestabilidad. No es tan simple decir: ‘me equivoqué’; por eso digo, reacciona tarde y mal, esa ya es una marca de su gobierno”, indicó.

Turno de la Fiscalía

Alejandro Muñante, congresista por Renovación Popular, en tanto, declaró a Perú21 que lo que corresponde “ahora más que nunca” es que el Ministerio Público “actúe con diligencia y confirme o descarte lo que ha dicho” la mandataria.

“Independientemente de que sea cierto o no lo que ella ha manifestado, es necesario que la investigación continúe su curso, se hace necesaria una investigación prolija que ahonde muchísimo más en elementos de prueba y, de darse esa investigación, nosotros (los congresistas) ya tomaremos decisiones en su momento”, apuntó.

¿Y a nivel político y congresal, el tema queda zanjado? Para Muñante todo dependerá de los resultados que arrojen las investigaciones. “El tema va a continuar, habrá más revelaciones, creo que no acaba acá, pero si de vacancia hablamos creo que todavía no se abre el escenario para eso; si después de la investigación se corrobora que ha estado mintiéndole al pais, eso podría darse más adelante. Más allá de si creamos o no en su versión, eso no es relevante en la investigación del Ministerio Público, por ahora todo es incipiente”, manifestó.

Por su parte, la legisladora de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, advirtió que la presidenta ha tenido una “actitud sistemática de ocultar la verdad”, y lo que corresponde es que el Ministerio Público siga investigando. “Estamos ante una presidenta mentirosa que tuvo la oportunidad de responder a la prensa cuando se evidenció el tema”, sostuvo, al tiempo de cuestionar que reiteradamente Boluarte apele a su condición de mujer o dé mensajes en idioma quechua “para ponerse en situación de víctima”. Luque criticó también el mal trato de la mandataria a los periodistas cuando estos quisieron formular más preguntas asumiendo —señaló— una postura arbitraria. “Estamos ante la expresión de una persona incapaz en todo el sentido de la palabra, que ha deteriorado la figura presidencial y no debería estar en el cargo”, indicó.

Boluarte no renunciará

Desde el Ejecutivo, en tanto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, en un interín de la sesión de Consejo de Ministros, descartó la renuncia de la presidenta. “No, por qué, para nada”, fue su escueta respuesta, al tiempo de sostener que él no duda de Boluarte y su última versión sobre el caso Rolex. “La presidenta ha dicho su verdad y va a ser corroborada por el Ministerio Público al que habrá que invocar que acelere la investigación, (…) y ojalá que una vez que se archive y se vea que no hay delito, todo lo que se habló y especuló regrese atrás y, si consideran, pedir disculpas por la afectación al honor de la presidente”, afirmó.