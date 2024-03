El exfiscal Mateo Castañeda confirmó a Perú21 que se ha acreditado ante la Fiscalía como abogado de Dina Boluarte en la investigación que se la ha iniciado a la presidenta por la posesión de un costoso Rolex.

“En efecto, me he apersonado como abogado de la Sra. (Dina Boluarte) mediante un escrito, lo que justifica las visitas que me hiciera a mi estudio. No haré más comentarios por el momento”, respondió ante la consulta de este diario.

Castañeda hizo referencia a la visita que la mandataria le hizo el lunes 18 de marzo, el día que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, comunicó que se abrió indagación contra su clienta.

Boluarte fue captada esa vez por las cámaras del canal Latina saliendo del edificio donde se encuentra la oficina del abogado, en Miraflores.

Esta tarde, la jefa de Estado declaró a la prensa que solo dará detalles sobre el oneroso artículo que posee ante el fiscal de la Nación.

“Mi compromiso de seguir trabajando por el país. Pondré todo mi corazón y esfuerzo hasta el último minuto como presidenta de la República, sin robarle al pueblo peruano. Esta presidenta no está robando un solo sol al pueblo peruano. Sin mentirle, sin ser ociosos. (...) Como presidenta siempre diré la verdad”, manifestó.

Villena imputa a la gobernante el delito de enriquecimiento ilícito y la investiga por no declarar en su patrimonio el reloj de alta gama.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.