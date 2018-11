Rolando Reátegui sobre Fuerza Popular: "El error fue subestimar al fiscal Domingo Pérez"

Rompió su silencio. El congresista de Fuerza Popular , Rolando Reátegui , aseguró que el error de su agrupación política fue no transparentar que recibieron aportes y subestimar al fiscal José Domingo Pérez, quien sustenta el caso Cócteles.

El legislador criticó que la estrategia de Fuerza Popular para enfrentar una situación judicial no se haga de forma corporativa, sino que las responsabilidades penales sean individuales, es decir, que "cada uno baila con su pañuelo".

"La estrategia, desde mi punto de vista, era decir 'hemos recibido dinero y en ese tiempo recibir dinero político no era ilícito. No lo marcaba dentro de la ley', pero eso tenía un costo mediático en lo moral y en lo ético", dijo el legislador Rolando Reátegui en entrevista con Cuarto Poder.

"CULPAR A REÁTEGUI"

Un abogado de Fuerza Popular, de quien prefirió no revelar su nombre, llegó a la región de San Martín para hablar con su esposa y lo que le contó advirtió al congresista Rolando Reátegui.

"Cuando mi esposa conversa con el abogado de Fuerza Popular, el abogado le dice a mi esposa: 'hay algo raro acá, parece que la estrategia de FP es echarle la culpa a su esposo'. Entonces, desde ahí, entró la sospecha", dijo y agregó que ningún dirigente ni él conocía el origen del dinero.

AMENAZAS

Rolando Reátegui reveló que es víctima de amenazas veladas y esa es la razón por la que tiene sus teléfonos apagados y ha cerrado todo tipo de comunicación.

"Soy testigo, cuando voy a San Martín, me dicen que te siguen. Me están tratando de encontrar mil detalles para tratar de hacerme daño. Incluso en unas reuniones del cono Este a algunos dirigentes le han dicho que me tienen que hacer daño a como dé lugar. ¿Desde cuándo acá nos hemos convertido en sicarios? Hay amenazas veladas, por supuesto", manifestó.