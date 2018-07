A Rolando Reátegui no le hizo ninguna gracia la declaración de su colega de bancada Alejandra Aramayo , quien sostuvo que la referencia que se hace a la 'señora K' en un audio del juez supremo César Hinostroza alude a su lideresa Keiko Fujimori .

Incómodo, el parlamentario de Fuerza Popular se mostró reació en un inicio a comentar las apreciaciones de Aramayo indicando que ya Keiko Fujimori ha negado haberse reunido con Hinostroza .

"(Yo) no soy interlocutor del congresista Aramayo, creo que es un desliz (su comentario), deberían preguntarle a ella. A mí me queda claro que (Keiko) no participó en ningún tipo de reunión; ella nos dijo que ella no es, que no hubo reunión ni nada ", recalcó Reátegui.



Su fastidio con Aramayo , sin embargo, se hizo más evidente cuando se le insistió sobre las declaraciones de su colega. "¿Cómo va a decir eso si no está enterada? ¿no les parece que cuando uno va (...) en un mínimo de comunicación? No está bien, no tememos a nada, que salga todo lo que tenga que salir", asintió.

El legislador fujimorista añadió que Keiko Fujimori ha sido, durante años, objeto de una serie de investigaciones. (...) Son años de investigaciones que están haciendo pero por qué deben investigar a Keiko. Son supuestos... no pongan en mi boca decir: 'yo quiero que investiguen a Keiko ', no lo voy a decir", manifestó.

