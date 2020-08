El dos veces senador de la República y verdadero líder de izquierda analiza la reconversión de Sendero Luminoso en medio de la crisis y los problemas que atraviesa el país.

La pandemia del COVID-19 ha desnudado muchas de las carencias que tiene el país, pero también la capacidad de gestión de nuestras autoridades. ¿Cómo evalúa la respuesta del gobierno frente a esta crisis?

No sé si habrá mostrado la capacidad o la incapacidad de nuestras autoridades para ejecutar una política adecuada contra la pandemia. Existe un conjunto de carencias que no son solo culpa de este gobierno, sino que viene de décadas atrás. Este gobierno y los anteriores nunca se han preocupado por resolver problemas básicos de la población: salud, educación y seguridad. Siempre han sido sectores marginados de la óptica gubernamental de distintos partidos, gobernantes civiles y militares. Esas carencias son consecuencias, a mi entender, de un modelo neoliberal que encarga el desarrollo a la exportación de materias primas.

Estamos cerca al bicentenario...

La crisis de la pandemia ha mostrado una república que no ha podido construirse como tal en 200 años. Una república que nunca tuvo un Estado representativo de toda la gente, sino de unas partes. Un Estado que nunca pudo construir instituciones básicas. Un país a espaldas de la población. La pandemia ha mostrado qué tipo de país hemos construido y la necesidad de reconstruir otro tipo de institucionalidad.

Esta representatividad no la ve en el Congreso. ¿Cuál es su evaluación de este Parlamento?

El Congreso no representa a la mayoría de la población. No existe conocimiento cabal de los electores para construir un país. No existen partidos políticos, existen movimientos que se forman cada vez que hay un proceso electoral sobre la base de personalidades o caudillos con intereses inmediatos. La no existencia de partidos con principios, con militancia comprometida y leal es uno de los males que tenemos. Los peruanos no tenemos una vocación de largo plazo, de largo aliento; no planificamos más allá de lo inmediato. No sabemos mirar las cosas con sentido estratégico de largo plazo. Por eso, los partidos que se forman ahora son para afrontar una elección. Somos un país que no construimos para mañana, vivimos para el momento. El Congreso tiene esos males.

¿UPP representa a la izquierda actual?

En el Congreso hay unos izquierdistas o presuntos izquierdistas, pero no hay una agrupación que pueda sentirse llamada a ser la representante de izquierda.

¿El Frente Amplio?

El Frente Amplio representa a un parte de la izquierda, pero no al conjunto. La izquierda está atomizada, dividida y no tiene la capacidad de proyectarse por encima de sus problemas y darle al país una alternativa fiable.

Esta situación la aprovecha Sendero Luminoso (SL), ¿verdad? Para infiltrarse en algunas instituciones y hasta llegar al Congreso...

La derrota a SL fue una derrota bélica. Nunca se puso interés en combatir ideológicamente a SL para demostrar que sus pensamientos son cavernarios y de una ideología infantil de izquierda. Cuando SL fue derrotado militarmente, el Estado y los partidos políticos creyeron que SL iba a dejar de existir. Nosotros alertamos de que SL no iba a desaparecer, sino que iba a hacer una reconversión política para capturar el Estado acudiendo a otras formas de lucha; eso es lo que está haciendo ahora. Necesitamos una movilización ideológica de pensamiento. Este país necesita una formación ciudadana y política. No es verdad que no debemos politizar las instituciones, hay que politizar las instituciones. Tomar conciencia de lo que existe en el país para resolver sus problemas, sus necesidades y resolver sus demandas. Politizar es conocer el país. Por el analfabetismo político pueden fructificar ideologías rancias y cavernarias como Sendero Luminoso, que navegan en la ignorancia, en la falta de información. Su simplismo, su dogmatismo, su congelamiento intelectual puede despegar ahí, porque ese tipo de pensamiento pega cuando no hay conciencia política.

Precisamente, hay algunos congresistas que parecen aliados de SL en el objetivo de atacar al Sutep y la Derrama Magisterial.

Sendero Luminoso es ahora una banda criminal anarquizada y resentida como consecuencia de su frustrado proceso de guerra popular. Se han reducido a un grupo de gente que no pretende reformar nada sino destruir todo. Cuando se habla de educación, por ejemplo, SL o Movadef o Pedro Castillo (pseudo dirigente magisterial), que es lo mismo, nunca ha planteado una reforma o proyección de corte educativo, su discurso nunca ha contemplado la necesidad de reformar las escuelas. Todo su discurso es exclusivamente ideologizante. Todo su discurso está enmarcado en la necesidad de capturar o destruir el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) o en todo caso la Derrama Magisterial, que está manejada, según ellos, a su antojo, por Patria Roja.

¿Por qué seguir atacando al Sutep?

Sendero pretende controlar instituciones sindicales con el objeto de rendir culto a su ideología. Esos señores siguen defendiendo el pensamiento Gonzalo de Abimael Guzmán y, ahora que ha fracasado su guerra popular, hacen guerra de guerrillas políticas, guerra de guerrillas sindicales. Siempre han tratado de capturar el Sutep. El Sutep no es responsable de la calidad educativa, los profesores no diseñan el currículum, no aprueban el presupuesto, no construyen infraestructura. La responsabilidad fundamental está en el Estado, no en los profesores. Sendero siempre quiso apoderarse del Sutep porque para ellos puede ser un vehículo de politización en su práctica de captura de organismos para acceder a instituciones de gobierno. Atacan a Patria Roja porque es el enemigo fundamental de Sendero. Ya que no tienen enemigos en ninguna parte, salvo Patria Roja.

Van por la Derrama Magisterial, un jugoso botín.

La Derrama es una institución bien manejada y vigilada por la Superintendencia de Banca y Seguros. No han encontrado nunca una crítica fundamental de malos manejos institucionales o de corrupción. La Derrama es dirigida por un directorio que nombra el Sutep, el Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (SIDESP) y el Ministerio de Educación. La Derrama fue entregada al Sutep en quiebra y ahora es una institución financiera, al servicio de los profesores, más sólida del Estado.

Sendero pretende llegar a controlar instituciones sindicales con el objeto de rendir culto a su política. (Lino Chipana / El Comercio)

Lo que quiere Sendero es la liquidación de la Derrama Magisterial. Incluso han logrado llegar al Congreso, engañar a algunos parlamentarios o hablar con otros parlamentarios prosenderistas para que presenten proyectos de ley para modificar estatutos o liquidar la Derrama con la devolución de los aportes a sus socios. Si el Congreso aprueba la devolución de los aportes de los profesores, sería la liquidación de la Derrama. Los bienes de la Derrama están invertidos en edificios, lugares de recreo, hoteles, y todo eso se tendría que vender para devolver los aportes a sus asociados. La plata de la Derrama está en los préstamos a los profesores. Tendría que cobrarles a los profesores todos los préstamos, una perfecta barbaridad. Sendero pretende apoderarse de la Derrama para liquidarla.

¿Entonces, después de 28 años, cómo derrotamos a este nuevo Sendero?

Antes todos los partidos políticos tenían fracciones juveniles universitarias. Exponían sus ideas, sus pensamientos y había debate político. Del movimiento estudiantil salieron muchos parlamentarios apristas, de Acción Popular, del PPC, de la izquierda. Ahora la universidad no produce intelectualidad política. Debe existir en la universidad el trabajo de los partidos políticos. ¿Quiénes combatieron a Sendero? ¿Quiénes evitaron que muchas universidades cayeran en manos de Sendero? Algunas cayeron como en Huamanga o Huancayo. ¿Quién confrontó con los senderistas en las universidades? ¿Quién combatió a Sendero en los sindicatos (Sutep, CGTP)? ¿Te imaginas si Sendero hubiera penetrado en ellos? Fue la izquierda la que estuvo en las universidades, en los sindicatos, en las rondas campesinas. ¿Quién derrotó socialmente a Sendero? La población. Obviamente las Fuerzas Armadas estuvieron allí.

El presidente Vizcarra ha llamado a un Pacto Perú. ¿Cuál es su posición?

El presidente ha llamado a un pacto social, Pacto Perú lo ha llamado él, pero un pacto de este tipo es para reconstruir al país y no para ponerse de acuerdo cinco o diez burocracias partidarias que a nadie representan con el objeto de resolver problemas que ni siquiera conocen. Un pacto social es la reconstrucción del país, en el fondo una nueva Constitución.

Fue la propuesta del presidente para lograr la confianza del Poder Legislativo a su gabinete.

La confianza es una especie de broma política que se hace al país. Es un ajuste de cuentas entre sectores que tienen algunos problemas y quieren revanchismos políticos, económicos o sociales. Este Congreso, sin representar auténticamente a la población, no va a tener mucho que hacer al respecto de los principales problemas del país. Ya son muchos meses y no han salido disposiciones, no para resolver, para paliar algunos problemas fundamentales de la población. Los congresistas no son políticos; necesitamos políticos de larga data con doctrina. En este país necesitamos médicos, ingenieros, economistas, profesores, pero también políticos. La política se hace con políticos profesionales, no con los surgidos a última hora. Alguien que hace política debe conocer el país, la ideología y sus problemas.

Entonces, ¿a quién ve como posible candidato para las elecciones de 2021?

Las elecciones de 2021 podrán ser una salida política, pero no una salida a la crisis. No resolverá la crisis política del país. No existe en estos momentos partidos políticos que puedan decir que tienen un programa para salir de la crisis política, que es integral. No existe en estos momentos una agrupación o confluencia de partidos que le ofrezca al país una salida concreta. Ni siquiera en la izquierda existen candidaturas con condiciones confiables. Eso tiene que construirse en el breve plazo. La izquierda tiene un reto que hasta ahora no ha podido resolver porque hay celos, hay sectarismo.

VIDEO RECOMENDADO

Pase laboral y vehicular para circular domingos ya están disponible

¿SABÍA QUÉ?

Rolando Breña está próximo a cumplir 76 años. Nació un 11 de setiembre en Huancavelica.

Se recibió de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es licenciado en Economía Política por la Universidad Vincennes de París - Francia.

En 1971 fue deportado a España por el régimen de Juan Velasco Alvarado luego de participar en las huelgas de maestros.

Fue senador en 1980 por la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR). Cinco años después, fue reelecto.

TE PUEDE INTERESAR