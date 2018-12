Rogers Valencia: ‘No tememos a la decisión popular’ [VIDEO]

A 48 horas de la consulta popular, el titular del Mincetur recibió a Perú21 para hablar sobre las expectativas del Ejecutivo del domingo 9 de diciembre. Adelantó que respetarán lo que el país decida en las ánforas.

Estamos a dos días del referéndum del domingo 9 de diciembre, ¿qué expectativas tiene el Ejecutivo?

Esperamos la mayor participación ciudadana, dado el caso de que la convocatoria se trata efectivamente de eso, de que todos los ciudadanos puedan ayudar al país a tomar una decisión en cuanto a la necesidad de estas reformas constitucionales.

¿Cree que esta consulta marcará un cambio en la vida democrática del país?

Sí, creo que es un cambio en la vida democrática del país. Cuando se le pide participar al ciudadano, se le pregunta sobre temas tan sustanciales como el modo de elegir a nuestros miembros del Poder Judicial, el financiamiento de los partidos políticos, etc., es la voz ciudadana la que debe mostrarnos por dónde ir.

Rogers Valencia: ‘No tememos a la decisión popular’. (Perú21)

¿Considera que la población está preparada para responder en esta consulta o cree que faltó afinar la difusión ad portas de este proceso?

Creo que hay mucha especulación, pero creo que también ha habido muchos grupos, mucha gente, particularmente las universidades, en los distintos centros de trabajo; el peruano esta vez quiere participar.

¿Cree que el Ejecutivo arriesga su capital político con esta consulta?

Muy por el contrario, creo que el Poder Ejecutivo, al pedirle al ciudadano que participe, le está diciendo ‘quiero construir contigo’. El presidente ha dicho que quiere la participación ciudadana.

A casi 48 horas de la consulta, el Congreso ha aprobado la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que forma parte de las preguntas y que además contempla penas benignas.

Creemos que es un intento de blindar a algunas personas, es una norma con nombre propio, me imagino. Desconozco el motivo, pero disminuir penas para el financiamiento ilegal de partidos políticos nos parece que no es la tarea del Parlamento.

El presidente ha anunciado que observará esa norma.

Efectivamente, creemos que ese es el camino… Deberíamos ir en el sentido contrario, ir con la pena máxima para aquellos que han traicionado la confianza del pueblo.

En el tema de la no reelección de congresistas, hay quienes advierten que el Gobierno ha aprovechado la baja aceptación que tiene el Congreso para incluir esta pregunta en la consulta.

Yo creo que el pueblo debe decidir. Todos nosotros como ciudadanos vamos a tener la oportunidad de dar nuestro voto y decidir cuál de los dos caminos debe tomar el país. No le tenemos miedo a la decisión popular, hay un dicho que dice: “La voz del pueblo es la voz de Dios”, entonces hay que escuchar al pueblo.

Sobre la bicameralidad se pedía dos cámaras, la de senadores y diputados, pero todo parece indicar que seguiremos con la unicameralidad.

Otra vez, hay un debate sobre el tema, hay personas que opinan a favor de la bicameralidad y otras a favor de una sola cámara. Vamos a ir a la consulta y ella nos dirá por dónde vamos, y es democrático consultar y es democrático aceptar las decisiones de la población.

Hay legisladores del oficialismo, como Carlos Bruce, que ya adelantaron que votarán por el Sí en la bicameralidad.

Esa es una opinión personal del señor Bruce y nosotros estamos dispuestos a aceptar todas las opiniones y, además, ver al mismo tiempo lo que en la votación se decida y aceptaremos lo que diga el pueblo.

¿Han discutido en el Consejo de Ministros qué va a pasar después del domingo?

Después del 9 de diciembre seguiremos trabajando, es una consulta popular sobre cambios en nuestra Constitución en estos temas; sin embargo, el día a día sigue, el Ejecutivo no para y el 10 continuamos el trabajo. Obviamente va a haber acciones adicionales que hacer dependiendo de la voluntad del pueblo, pero vamos a continuar en esa tarea.

Algunos señalan que el Gobierno ha tenido al referéndum como un caballito de batalla para manejar la agenda política en los últimos meses.

La agenda política continúa, después hay que implementar la decisión popular; sin embargo, esto es solo parte de lo que se hace, cada uno de los ministerios está trabajando intensamente las 24 horas para poder construir el país que queremos.

Cambiando de tema, ¿cómo toma esta denuncia del ex presidente Alan García sobre que es víctima de un supuesto chuponeo telefónico cerca de su casa?

Creo que ha sido precipitada. Se han dado las explicaciones muy contundentes de parte del ministro del Interior. Creo que debemos dejarlo donde está. Es una denuncia, que fluya, se analice, y creo sinceramente que ha sido precipitada producto del celo y del cuidado. También los intentos que han precedido a este pedido de asilarse en la residencia del embajador de Uruguay y al no haber sido contestado positivamente ha generado, me imagino, mucho nerviosismo.

Incluso cuando declaró a los medios sindicó como responsable al presidente Vizcarra y dijo que así no se ganaban los referéndum.

No voy a responder respecto a que así se ganan o no se ganan los referéndum. Obviamente el pueblo decide, el pueblo escoge con su voto qué es lo que quiere. Yo diría esperamos a ver después qué es lo que el pueblo decide.

SABÍA QUE



- Rogers Valencia Espinoza es licenciado en Turismo por la Universidad San Antonio Abad del Cusco y cuenta con una trayectoria de más de treinta años en el sector turismo.



- Señala que este ha sido un buen año para las exportaciones no tradicionales, cuyas ventas al exterior llegarán a la cifra récord de US$49,800 millones.



- Asegura que la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el inicio de obras del aeropuerto de Chinchero y la difusión de Choquequirao impulsarán el turismo.