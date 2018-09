El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza aseveró esta tarde que no existe "ninguna prueba" que evidencie que pertenece a alguna organización criminal.

Lamentó, en esa línea, que el fiscal Pablo Sánchez haya utilizado la declaración de un colaborador eficaz sobre "dichos" en su denuncia constitucional contra el suspendido juez César Hinostroza que lo vincula a la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

"No hay ninguna prueba, ningún audio que demuestre que nosotros nos hemos reunido para delinquir", sostuvo en diálogo con Canal N.

"La referencia es directa a mi persona, pero como usted ve solo son referencias de dichos, o sea, esa declaración no la dice nadie directamente. El colaborador dice que escuchó de terceros, escuchó de fulano y de zutano, él nunca ha escuchado de mis palabras una afirmación de esta naturaleza", enfatizó.

Asimismo, consideró como "ligera" la denuncia de su colega Pablo Sánchez y aseguró que no existe ningún tipo de corroboración en la vinculación que se le hace.

"No hay ninguna corroboración solo es el dicho de este señor que supuestamente le dijo alguien, es más, ni siquiera ese que le dijo lo han llamado a declarar", señaló.

Finalmente, Rodríguez Monteza respaldó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y dijo creer que "no se le puede cuestionar sin haberlo dejado trabajar".

Precisó que si no "da un paso al costado" es porque ello sería reconocer que ha hecho algo malo. "Yo no he hecho nada malo".