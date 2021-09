Rodrigo Parra es uno de los peruanos que, al iniciar la pandemia, ayudó a entender con sus conocimientos y desde su espacio, la evolución de un virus tan hostil y para el que nadie estaba preparado. Lo hizo desde su trinchera, durante el encierro por la cuarentena que arrancó en marzo del 2020. Así, procesó uno a uno los casos de COVID-19 que fueron detectándose, cuando aún el Gobierno no tenía todo debidamente sistematizado, y compartiendo sus gráficas –que, cuenta, primero fue para su familia y amigos– en sus redes sociales. Hoy ya es una responsabilidad.

¿Cómo así iniciaste toda esta aventura?

Fue en el tiempo extra que comencé a tener en marzo del 2020, todos en cuarentena en nuestras casas. Algunos armaban rompecabezas y yo empecé a armar cuadros de COVID (risas). Me considero una persona bastante activa, me gusta siempre estar haciendo algo y, como empecé a tener tiempo disponible por lo propio de no salir de casa para trabajar, empecé a usar ese tiempo para recopilar los datos, ir modelándolos y publicando gráficas y análisis que puedan servir a todos.

¿Cuál fue el objetivo que tenías en mente?

La verdad el objetivo era primero informar a mi familia y amigos, a mi círculo más cercano. Y a medida que fui recopilando más información y produciendo más gráficas, fui ya no solamente compartiéndolo con ellos sino en redes, en Twitter, donde en algún momento se llega a viralizar. En algún momento esto llegó a ser útil para muchas personas.

A año y medio de la pandemia, ¿ha cambiado ese objetivo?

Ha cambiado en el sentido de que cuando comencé no lo sentía como una responsabilidad. Por más que sea un tema voluntario, ahora siento que es una responsabilidad mantener la información actualizada para las personas que me siguen, incluso medios.

¿Cómo fue el proceso de recopilación de los datos de la pandemia?

Me acuerdo de que, en las primeras semanas, cuando salía Vizcarra para dar todos los mensajes a la nación al mediodía, y brindaba el panorama del COVID, anunciaba cuántas muertes, cuántas hospitalizaciones, cuántos pacientes. Y en esa época, la mayoría estábamos frente al televisor, anotando los datos. Entonces esos datos no estaban en un archivo que puedas copiar y pegar, tenías que pasarlos a mano. Entonces pasarlos a mano implicaba pasarlos a un Excel. Y es por ahí que comienzo.

¿Cuál fue el peor momento de la pandemia en el Perú?

Fue entre marzo y abril de este año, en donde llegaron a fallecer hasta 800 personas por día por COVID. Seguramente fue uno de los excesos de muertes más altos en el mundo o dentro de los primeros en la lista.

¿Estamos tomando medidas para no repetir esa situación ?

El factor vacunación es uno que no teníamos durante la primera ola y creo que es el más importante de cara a una tercera. Mientras más rápido avancemos y protejamos a la población, el exceso de fallecidos o las muertes producidas por una tercera ola van a reducirse. El 95% de las muertes en toda la pandemia son de personas de 40 años a más. Ese 5% son de 40 años a menos, que igual son importantes, pero mientras que podamos cubrir o asegurar que las personas de 40 a más cuenten con dos dosis, estaríamos evitando en un marco ideal que se produzcan nuevos picos. De todas maneras, van a haber nuevos casos, como en otros países. Pero no veremos un incremento de ocupación de camas UCI o fallecidos como lo hemos visto en la segunda ola.

¿Una cuarentena de cara a la tercera ola, sería útil?

Una cuarentena focalizada sí. Pero mucho más importante es que tengamos recursos habilitados para recibir una tercera ola, que son la cantidad de camas, que al día de hoy son casi 900 camas disponibles de UCI que tenemos. Durante el descenso, en el mínimo nivel de la primera ola, las camas disponibles eran de 100; por lo que cuando comienza la segunda, la capacidad de respuesta era mínima. En este momento sí tenemos capacidad de respuesta, mucho más de la que tuvimos durante la primera ola. Hay mayor implementación de tanques de oxígeno, eso también fue un factor importante. Camas UCI, oxígeno y definitivamente, la vacunación, son tres factores que nos van a poner en una mejor posición frente a una tercera ola.

“Mientras más rápido avancemos (con las vacunas contra el COVID-19) y protejamos a la población, el exceso de muertes va a comenzar a reducirse”. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

¿Cuál ha sido el impacto de las vacunas en los indicadores?

Si los vemos de arriba hacia abajo por grupos etarios, el de 80 años y 60 años a más fue donde más rápido se vio el decremento de la cantidad de fallecidos por día. Y a medida que se aumentaba el porcentaje de cobertura, la curva también iba cayendo en pendiente, mucho más rápido. Al punto de que ya para el mes de agosto, la proporción de fallecidos adultos mayores con el resto de la población era casi cincuenta - cincuenta, cuando en toda la pandemia la cantidad de fallecidos de adultos mayores de sesenta años había representado el 75%. Entonces ya la vacuna estaba teniendo un efecto: si bien había adultos mayores que seguían falleciendo, porque igual no se estaban vacunando o tenían enfermedades muy avanzadas, ya el porcentaje del total de muertos que se reportaban a diario ya estaba a la par con toda la población por debajo de esa edad.

Han pasado 556 días desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en el Perú. ¿Cuál es tu balance?

Lo más lamentable es que Perú definitivamente es uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Si tenemos que medirlo por el indicador más importante que es la cantidad de muertes, estamos en primer lugar en cantidad poblacional. Todos hemos perdido al menos a algún familiar, amigo, conocido cercano durante la pandemia. Y solamente este hecho debería ser necesario para tomar las medidas más básicas como el uso de la mascarilla, mantener el distanciamiento, ir a vacunarse. Espero que se tome conciencia de que en Perú lamentablemente la pasamos muy mal, y que una tercera ola, si es que no estamos todos apoyándonos nos puede ir, no digo igual, pero mal.

AUTOFICHA:

“Soy Rodrigo Parra, tengo 32 años. Soy ingeniero electrónico, estudié en la PUCP. A lo largo de mi carrera me he dedicado al rubro de automatización, gestión de proyectos, he trabajado en el rubro industrial, minería, construcción. Actualmente soy gerente de proyectos de Komatsu, en el sector minería, en la división de tecnología”.

“Elegí Ingeniería en su momento porque consideré que era la carrera, sobre todo ingeniería electrónica, que me iba a permitir crear nuevas tecnologías o estar siempre a la vanguardia de todo lo que iba a ir saliendo. Incluso tener la capacidad de crear nuevas cosas. La parte de números siempre me ha gustado”.

“Las cuarentenas focalizadas, por regiones y luego provincias, sí tuvieron un impacto. Se podía apreciar que se reducía el exceso de fallecidos en SINADEF, la ocupación de camas UCI”.

