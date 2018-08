Rodolfo Orellana , internado en el penal de Challapalca , pudo tener clientes que requirieron sus servicios como abogado dentro de este centro penitenciario gracias a un fallo de la jueza Indira Condori Cama, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna, quien acaba de pronunciarse para justificar su actuación.

A pesar de que la Sala Penal de Apelaciones de Tacna revocó la admisión parcial del hábeas corpus, la magistrada se pronunció para rechazar que, en algún momento, haya exigido que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le permita a Rodolfo Orellana instalar una oficina como estudio de abogado dentro del penal.

"No es mi intención defender el derecho del interno ( Rodolfo Orellana), por lo que no considero necesario detallar los pormenores de la resolución; se emitió una resolución motivada, ponderando el riesgo y por ello no se fundó la demanda en su integridad; se valoró cuál sería el menor riesgo para el sistema", aseguró la jueza Indira Condori en un comunicado.

El fallo de la magistrada declaró como fundado el hábeas corpus que había presentado Rodolfo Orellana en el extremo en el que pedía que el INPE le otorgue las facilidades para que pueda ejercer el oficio de abogado. Sin embargo, rechazó la posibilidad de que pueda asistir a diligencias como parte de su labor de defensa de otros internos de Challapalca.

Indira Condori justificó su decisión al señalar que los clientes que Rodolfo Orellana ha atendido, entre ellos el burrier británido John Wain Radford y el cabecilla de Los Cagaleches de La Libertad, Víctor Orches Espinoza, son parte del mismo pabellón que el abogado.

"No se ha fomentado que se le asigne una oficina, ni que a raíz de la resolución ha ganado clientes. Los internos que comparten el pabellón ya venían presentando escritos de hábeas corpus firmados por Rodolfo Orellana y otros abogados, todos sus pedidos fueron denegados por el juzgado a mi cargo", aseguró la magistrada.

Esta decisión de la jueza generó el reclamo del INPE, que se concretó en una apelación q ue permitió que se revoque el hábeas corpus que favorecía al interno. Indira Condori criticó a las autoridades penitenciarias por hacer público su rechazo recién en agosto, cuando su fallo fue emitido el 2 de abril de este año.

"El INPE tenía la posibilidad de negarse a cumplir la resolución, motivando el por qué se atentaba contra la seguridad. Así se dejó sentado en la resolución [...] Resulta, por lo menos, muy curioso que recién estalle la emisión de una resolución supuestamente irregular", manifestó Condori Cama.

Por último, la magistrada aseguró que actuó de manera imparcial y que, como todo juez, es posible que cometa errores. "Me equivocaré, claro que sí, el juez se equivoca pues es un ser humano, pero afirmar que todo está corrompido no es justo para quienes nos esforzamos en trabajar correctamente", señaló en su comunicado.