La vocera alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban , envió un oficio al Oficial Mayor del Congreso, Yon Pérez Paredes, para pedir que se investigue la grabación del pleno del Congreso de este jueves e identifique qué congresistas pidieron censurar a la Mesa Directiva al inicio de la sesión.

En el documento, la legisladora solicita también la “relación de los micros abiertos durante la sesión entre las 11:00 a.m y 11:15 a.m” y una copia de la transcripción del pleno de esos quince minutos.

“Antes de que se llame a la lista, un grupo de congresistas que estaban conectados a la plataforma de Microsoft Teams sostuvieron de manera amenazante el siguiente diálogo: ‘hay que censurar a la Mesa Directiva del Congreso’, ‘censura, censura’ y una voz de mujer dijo ‘hay que censurarlos porque son unos asesinos’”, indica Silva Santisteban en el oficio.

“Sobre el tema solicito: me pueda hacer llegar una relación de los micros abiertos durante la sesión entre las 11:00 a.m y 11:15 a.m para poder identificar a las personas que expresaron esos comentarios amenazantes”; [y] se pueda desarrollar una investigación que permita identificar a los congresistas que han difamado de esa manera a la Mesa Directiva para tomar las acciones que corresponden”, se lee en el documento.

(Documento: Congreso)

Más temprano, a través de su cuenta de Twitter, Silva Santisteban reveló que al inicio de la sesión virtual extraordinaria del Pleno del Congreso, llevada a cabo este jueves 21 de enero, escuchó que diversos legisladores se manifestaron a favor de una censura de la Mesa Directiva del Legislativo.

Antes de comenzar el Pleno Extraordinario varias voces en el soporte del Microsoft Teams gritan "censura a la mesa directiva, ¡censura!".



Una voz de mujer va más allá y dice que se les debe de censurar por asesinos.



🔴CUIDADO🔴



Los vacadores quieren volver. — RocioSilvaSantisteban (@pavese) January 21, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: 79% teme volver a contagiarse