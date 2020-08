La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, se pronunció tras las declaraciones del saliente primer ministro Pedro Cateriano, quien aseguró que hubo un condicionamiento para otorgarle el voto de confianza en el Congreso de la República a cambio de la salida del titular de Educación, Martín Benavides.

“Si el Congreso tiene alguna queja o denuncia con algún ministro, bueno utilicen los mecanismos legales que la Constitución nos da, la interpelación, que escuchen al ministro y si no los convencen, que procedan a la censura. Fortalezcamos los mecanismos legales que nos da la Constitución, pero lo que no podemos hacer es hacer acuerdos bajo la mesa, eso no lo hace este gobierno”, señaló Barrios.

Pedro Cateriano aseguró el martes a El Comercio que el presidente del Congreso, Manuel Merino, lo citó en privado en su oficina del Parlamento para informarle que no había consenso para extenderle el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación. Al ser consultado sobre si ese diálogo con Merino fue un condicionamiento, la respuesta de Cateriano fue contundente: “Sin ninguna duda”.

En diálogo con Canal N, la ministra refirió sostuvo que el Parlamento debe trabajar en favor de la ciudadanía y no hacer acuerdos como los descritos por el saliente jefe del Gabinete.

Añadió que pese a la crisis política, el titular de Educación sigue trabajando desde su cartera. “Martín no ha hecho ninguna mención porque él está comprometido con la reforma como tiene que ser, un funcionario cuando asume una responsabilidad no asume para correrse de la responsabilidad en momentos de crisis, es ahí donde uno ve el valor”, afirmó.

“Lo que corresponde es que no caigamos en discusiones, sino buscar el bien común ya que todos los funcionarios somos aves de paso, pero la política que se han fijado en el Gobierno, en este caso, la reforma educativa y la reforma universitaria, va más allá de las personas. Esto se debe de defender con el ministro Benavides o sin el ministro”, agregó Barrios.

El Gabinete Ministerial presidido por Pedro Cateriano había jurado al cargo el 15 de julio y, según la Constitución, requería el aval del Parlamento para seguir en funciones. Sin embargo, el Congreso decidió no otorgar la confianza solicitada por el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

