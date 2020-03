POR ALVARO REYES Y CARLOS VIGURIA

Entre julio y diciembre de 2014 –durante el gobierno de Ollanta Humala–, siendo directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rocío Barrios Alvarado, la actual ministra de la Producción, y otras cinco personas simularon contratos por el servicio de mantenimiento de 40 vehículos por el monto de S/177,279.

Esas operaciones no estaban justificadas. Nunca se registraron órdenes de servicio ni existen constancias de conformidad y tampoco hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó.

Esa es la acusación que el fiscal anticorrupción Edwin Manrique interpuso el último 31 de enero ante el Poder Judicial. Es decir, Manrique ya cuenta con las pruebas definitivas que demuestran su imputación y que serán tomadas en cuenta en el juicio. Este no es un caso que recién empiece; de hecho, fue en marzo de 2018 cuando la Fiscalía formalizó la investigación.

¿El gobierno de Martín Vizcarra no sabía del proceso que afrontaba la integrante del gabinete ministerial? Anoche, en el programa 20/20 de Canal N, Barrios señaló que cuando el presidente la convocó, le mencionó que tenía una investigación por “un tema del órgano control, pero que no tiene mayor asidero legal”. Pero no le dijo la verdad completa pues luego admitió que su abogado fue notificado de la formalización de la investigación y, obviamente, no se trataba de una simple acción de control.

AUTORIZÓ LOS PAGOS

A Barrios se le acusa de haber autorizado, a través de una resolución emitida el 30 de diciembre de 2014, el pago de la deuda generada por esos presuntos servicios.

La PCM abonó S/110,123 y S/67,155 a las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna, respectivamente, por el mantenimiento de las camionetas. De acuerdo con el fiscal Manrique, Barrios aprobó esos desembolsos sin constatar que se cumplieron todos los procedimientos previos, una norma básica de carácter administrativo.

Por estos hechos, el Ministerio Público imputa a Rocío Barrios el delito de peculado y pide nueve años y tres meses de prisión para todos los investigados.

En su manifestación a la Fiscalía, la ministra declaró que sí existieron informes que señalaban que las empresas sí prestaron servicios.

PUSO CARGO A DISPOSICIÓN

La ministra Barrios informó en 20/20 que, al conocer de la denuncia, mientras se encontraba en Iquitos, se comunicó con el presidente Vizcarra y con el premier Zeballos y puso su cargo a disposición. “Le escribí un chat (al presidente) que estoy presentando mis descargos pero también recalcarle que mi cargo está a disposición para lo que considere pertinente”, dijo.

Al ser consultada por qué no consignó en su declaración jurada de intereses el proceso por peculado, como reveló Perú21 anoche en su web, Barrios dijo: “No sé si debió estar consignado, quizá sí por transparencia absoluta. No lo tenía mapeado porque no era una denuncia formal”.

Sin embargo, rechazó la denuncia. Dijo que los hechos no ocurrieron en su gestión. “Yo no originé esa contingencia”, subrayó. Alegó que los servicios sí se prestaron y que por eso se pagó. Negó haberse quedado con un sol del Estado.

SEMILLERO

Rocío Barrios no es la única ministra del actual gabinete que trabajó en la gestión de Ollanta Humala. Vizcarra reclutó también a dos viceministros del gobierno humalista: Susana Vilca (Energía y Minas) y Jorge Montenegro (Agricultura).