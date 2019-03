Roberto Vieira se jacta de relación que tenía con ex ministro y ex viceministro de Producción

Salen más audios. El congresista independiente Roberto Vieira está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de pedir US$25 mil a su primo, a cambio de levantarle una sanción del Ministerio de la Producción (Produce) . Él insiste en que solicitó dinero para un abogado.

Panorama difundió nuevas grabaciones en las que se oye a un pretencioso Roberto Vieira hablar sobre las influencias que mantiene con los altos cargos de Produce, se hablaría de su relación con el ex ministro Raúl Pérez-Reyes y el ex viceministro de Pesca y Acuicultura, Javier Atkins Lerggios, quien renunció a su cargo hace unos días por una denuncia de sobrevaloración de una obra cuando era presidente regional de Piura.

"ES EL HOMBRE"

El primo de Vieira, Venegas Vieira, relató que el primer día que el congresista le pidió US$25 mil se comunicó con un alto funcionario del Ministerio de la Producción (Produce).

"Él agarra y dice: aló señor, siempre estamos listos para el martes. Y la persona le dijo sí. Estaba en speaker (altavoz), sí. Como para que yo escuche pues ¿no? Sí señor, a las 10 de la mañana, de todas maneras. De ahí, cuando corta, agarra y me dice “es el hombre”. No me acuerdo si me dijo el ministro o el vice ministro, no recalco", refiere 'Chicho'.

En otras conversaciones, Vieira asegura que "abrirá la pesca", es decir lograr la apertura del trámite para que nuevas embarcaciones saquen su licencia para pescar bacalao. Esto sabiendo que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) lo considera un recurso en recuperación y con cuotas.

Este es un extracto del diálogo en el que menciona que habló y coordinó con el ex ministro de Producción, Raúl Pérez-Reyes.

"Yo estuve con el Ministro justo el día martes… el lunes, martes, estuve con el Ministro. Estaba con los… Pero de pasada agarré y hablamos un rato de la nuevas pescas. Le digo: oye, el tema del bacalao ya tienes este… el bacalao lo tienes que analizar, le digo. Me dijo: pero quise subir la cuota, como diciendo, huevón tú me dijiste que no suba. Y yo agarré: no, abre la pesca. Y me dice, sí pero el estudio científico…mira, Imarpe te puede dar cualquier estudio científico, pero esto es una decisión política… / Abre la pesca. Me dijo: ya juntémonos. Por eso te digo, la pesca, más rápido va a ser que la abra…", dice Vieira.