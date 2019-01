Roberto Vieira exige transparencia en acuerdo de Fiscalía con Odebrecht

El congresista no agrupado Roberto Vieira visitó el estudio de Perú21TV y señaló que no tiene ningún vínculo con el prófugo ex gobernador Félix Moreno, ni con el empresario pesquero Óscar Peña.

A este último, Vieira dijo conocerlo del mundo de la hípica y de la pesca. No obstante, precisó que no es su amigo, sino solo un conocido. “Nunca he ido a su casa, igual con Moreno”, indicó.

Vea también Congresista Flores denuncia plan de la corrupción para frustrar acuerdo con Odebrecht

Cabe anotar que en la edición impresa de hoy, Perú21 publicó una foto de Roberto Vieira junto a Peña, que data de agosto de 2018, en el Hipódromo de Monterrico. Según el congresista, él estuvo en dicho evento en representación del Congreso.

También dijo que no está en contra del acuerdo entre la Fiscalía y la empresa brasileña Odebrecht. “De lo que yo estoy en contra, es que no se transparente porque lo que necesitamos los peruanos es que se sepa todo”, agregó.