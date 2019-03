Comisión de Ética inició indagación preliminar a Roberto Vieira tras denuncia

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes, por unanimidad, iniciar indagación preliminar al congresista independiente Roberto Vieira tras la denuncia de su primo, quien lo acusó de pedirle US$25 mil a cambio de levantarle una sanción administrativa impuesta por el Ministerio de la Producción (Produce).

La votación se hizo a pedido del legislador Eloy Narváez de Alianza por el Progreso (APP), minutos después llegó Roberto Vieira y dijo que se va a someter a las investigaciones tanto del grupo de trabajo como del Ministerio Público.

"He venido a ponerme a disposición de la Comisión de Ética y del Ministerio Público para aclarar esta gran mentira porque yo no he recibido ni un sol", señaló Roberto Vieira.

"No le temo a nadie, ni me va a callar ninguna mafia que pueda estar detrás de esta acusación que no tiene ningún sustento", agregó el legislador. ​