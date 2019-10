Actualización: El juez supremo Hugo Núñez Sulca concluyó la audiencia de impedimento de salida del país a Roberto Vieira concluyó. El magistrado informó a las partes que notificará la decisión en el plazo de ley a través de sus casillas electrónicas .

Nota original: El excongresista Roberto Vieira acudió a la audiencia de impedimento de salida del país que se realiza en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. La audiencia es dirigida por el juez supremo Hugo Núñez Sulca, quien deberá decidir el pedido de nueve meses solicitado por la Fiscalía.

Vieira tiene una investigación por delito de tráfico de influencias agravado por supuestamente haberle pedido US$20 mil a su primo para ayudarlo a eliminar una prohibición a su embarcación pesquera por parte del Ministerio de la Producción. Esta negociación fue grabada en un audio que fue difundido en un reportaje de Panorama.

“Desde un primer momento asisto a todas las convocatorias de la Fiscalía y en este caso, en el Poder Judicial, no tengo ningún problema”, declaró Vieira momentos antes de ingresar a la audiencia.

“Mi caso es personal, familiar, que muy pronto se va a aclarar. Fui víctima de una venganza”, expresó el excongresista.

“Mi caso no es un tema de Odebrecht, de corrupción, no es un robo al país, ni a nadie. No es de empelados fantasmas, no he cobrado doble como muchos que caminan y quieren hablar de moral en el país”, manifestó Vieira.

La semana pasada, tras la disolución del Parlamento, Roberto Vieira intentó salir del país dos veces rumbo a Miami (EE.UU.). No obstante, fue impedido de hacerlo. En la primera oportunidad, el 1 de octubre, fue porque su pasaporte diplomático había sido revocado tras la disolución del Legislativo. El segundo intento se frustró debido a un impedimento de salida del país por 15 días que dictó el juez Hugo Núñez Sulca en atención a un pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

“Yo salía de viaje y regresaba a la semana siguiente. Tenía inclusive entrevistas pactadas, la había hecho publico. No tenía impedimento de salida. Tenía todo el derecho como cualquier ciudadano que no tiene impedimento de salida. De viajar. Tenía pasaje de ida, y de retorno”, declaró sobre este caso.

“Tenía que reunirme con mi hermana que vive en la, nos íbamos a encontrar en Miami por temas personales. Por un tema de mi padre que tiene delicado de salud”, agregó.