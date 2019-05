Roberto Vieira no acudió a la Comisión de Ética y lo citarán por última vez

El congresista Roberto Vieira no asistió esta tarde a su segunda citación en la Comisión de Ética para ejercer su defensa frente a la investigación que afronta por pedirle US$25 mil a su primo Guillermo Venegas Vieira para interceder a su favor en el Ministerio de la Producción y levantar la sanción a una embarcación pesquera.

La presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, informó que Vieira volverá a ser citado por tercera y última vez. Si no asiste, el grupo de trabajo concluirá el proceso de investigación y empezará a elaborar el informe final en un plazo máximo de 20 días, dijo la legisladora de Peruanos por el Kambio a Perú21.

"Tenemos su descargo que envió de manera formal mediante un documento al inicio de la investigación, pero siempre es importante escucharlo de manera personal", indicó Sánchez.

Para justificar su inasitencia, Vieira indicó, a través de una carta escrita por su asesor José Fernández, que durante la sesión del Pleno del Congreso de este jueves sintió una descompensación y fue atendido por personal de salud del Parlamento, que dispuso descanso médico de 48 horas.

Vea también Hay nueve legisladores en la mira de la Comisión de Ética

Reunión en Produce

Durante la sesión de la Comisión de Ética, el congresista Marvin Palma (Cambio 21) se presentó como testigo en el caso de Roberto Vieira. El pasado 15 de marzo, los congresista Palma, Vieira y Freddy Sarmiento (FP) junto a gremios pesqueros acudieron a una reunión con la ministra de la Producción, Rocío Barrios.

Días previos, Vieira le escribía mensajes a su primo Guillermo Venegas jactándose sobre la reunión que sostendría con Barrios y dejaba a entender que en esa cita intercedería a favor de su familiar.

Marvin Palma relató que en la reunión solo se conversó temas sobre derecho pesquero y de los trabajadores. Sin embargo, Freddy Sarmiento, actual miembro de la Comisión de Ética, tomó la palabra para señalar algunos datos que llamaron la atención.

Según Sarmiento, Vieira fue el primero en retirarse de la reunión con los gremios pesqueros y la ministra, pero no abandonó la sede del Ministerio de la Producción. "No es como el congresista Vieira dice que salió y se fue. Se fue de esa reunión, pero no se sabe a qué dependencia del ministerio se fue porque salió después de una hora. Eso está en los registros del ministerio", remarcó Sarmiento.

El congresista de Fuerza Popular también afirmó que Vieira fue el único de los tres parlamentarios que se le permitió entrar con su celular a Produce. "A mí y a Palma nos quitaron el teléfono", sostuvo.

Al respecto, se le consultó a Palma si tenía conocimiento de que Vieira se quedó una hora más en el ministerio luego de la reunión con Barrios. "No tengo conocimiento si se quedo más tiempo, pero cuando terminó la reunión fue el primero en salir y nosotros nos quedamos para despedirnos de las autoridades", respondió.