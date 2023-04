El extitular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, pidió al ministerio que le pague la defensa legal por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, investigación fiscal en el que está sindicado como instigador.

Sánchez presentó su solicitud el pasado 1 de febrero, invocando la Ley Servir que habilita a funcionarios públicos a requerir que el Estado cubra los gastos por asesoría legal cuando estos están inmersos en investigaciones penales y administrativas.

No obstante, la secretaria general del Mincetur, Patricia Servan, resolvió que no correspondía darle este beneficio al también congresista porque se advirtió que su actuación en el caso no estuvo relacionada a sus funciones de ministro.

“Se desprende que los hechos imputados no están vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio de las funciones de ministro de Comercio Exterior y Turismo, ni a criterios de gestión que el señor Roberto Sánchez Palomino hubiere aplicado en su calidad de funcionario público, por lo que no procede su solicitud”, concluyó Servan en el escrito del 14 de febrero al que accedió Perú21.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, investiga al expresidente Pedro Castillo por intentar cerrar ilegalmente el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. En ese proceso incluyó a la expremier Betssy Chávez; al exministro del Interior, Willy Huerta; y a Roberto Sánchez; como instigadores.