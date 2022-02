El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló que no se imagina a líderes políticos de antaño como Fernando Belaúnde Terry, fundador de Acción Popular, o a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Apra, reuniéndose a escondidas para perpetrar un “golpe de Estado”.

“No me imagino al expresidente Fernando Belaúnde Terry reuniéndose a escondidas para procurar un golpe de Estado, buscando una forma de vacar al presidente. Tampoco me imagino a Haya de la Torre dando reuniones a escondidas, es por eso que hoy se tiene que dar una explicación al país, en ningún programa del domingo ha hecho eco de esta realidad”, dijo a Exitosa.

“El presidente ha oído a todos los sectores, pero él es quien toma las decisiones. No quisiera pensar que hay un Congreso y una Mesa Directiva en la sombra que quiere a como dé lugar vacar al presidente”, aseveró.

Las declaraciones de Sánchez hacen referencia a la reunión sostenida por un grupo de legisladores, entre los que estaba la titular del Congreso, María del Carmen Alva, el pasado nueve de febrero en un hotel de Miraflores, según reveló el semanario “Hildebrandt en sus Trece”.

Hasta ahí llegaron Patricia Juárez, Hernando Guerra García (Fuerza Popular); Jorge Montoya, Alejandro Muñante (Renovación Popular); Norma Yarrow y José Williams (Avanza País); Carlos Anderson (Podemos Perú); Lady Camones (Alianza Para el Progreso), María del Carmen Alva y Luis Arriola (Acción Popular). Así también los exlegisladores Jorge del Castillo y Úrsula Letona.

De acuerdo al semanario, en la cita se habría abordado una supuesta estrategia para lograr la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Sin embargo, esta versión fue negada por sus participantes, entre ellos Jorge Montoya y Carlos Anderson.

