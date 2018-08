Roberto Gómez Baca: "La Prialé está lista para terminar" [ENTREVISTA]

Estas serán las primeras elecciones municipales en las que las autoridades vigentes no podrán buscar la reelección. Uno de los afectados es Roberto Gómez Baca , actual alcalde de Surco, quien en respuesta a esta norma ahora postula al sillón metropolitano de Lima con Vamos Perú .

¿Cómo se une a Vamos Perú?

Yo renuncié a Somos Perú el 2016 producto de divergencias con los actuales líderes del partido. Estableciendo mi garantía de independencia temática, ideológica y programática es que decido ir con este proyecto de postular a la Alcaldía de Lima.

¿Vamos Perú lo invitó o usted buscó al partido?

Había una candidatura que ya había caído en Vamos Perú. Justo faltando unos días ya para el cierre (de la presentación de listas), busqué conversar con Juan Sotomayor.

¿Usted es amigo de Sotomayor?

No, yo lo conozco como presidente del partido, hemos tenido una conversación de tipo político y coincidimos en el hecho de que era necesario tener una candidatura en Lima. Yo mantuve claramente mi posición de independencia ideológica, temática y programática.

Juan Sotomayor, presidente de Vamos Perú, tuvo un desempeño en el Callao que por el cual recibió varias denuncias. ¿Ha evaluado eso antes de sumarse a este partido?

Vuelvo a repetir, yo mantengo una independencia temática, ideológica, programática en relación a mi postulación. Si el presidente del partido tiene algo que aclarar, lo hará en su momento. Entrevístalo. Yo respondo por mí.

Roberto Gómez Baca: "La Prialé está lista para terminar"

Usted lleva como candidato a teniente alcalde al señor José Danós, esposo de la señora Patricia Juárez.

El señor José Danós Ordóñez es un abogado de mucha experiencia. Tiene, además, una distancia muy marcada con el señor Castañeda Lossio y, en ese sentido, yo estoy muy complacido de que vaya como teniente alcalde.

Danós fue revocado de la municipalidad.

Pregúntale a él, yo veo su experiencia municipal.

¿No sabe que fue revocado en el 2013?

Prefiero no hablar sobre eso. Al margen de si fue revocado o no, yo converso con él y estoy muy interesado en tener su experiencia para que, con la mía, más joven, podamos llevar adelante las propuestas que hasta ahora no me preguntas.

Usted, el señor Danós y toda su lista van a buscar el voto de los limeños, los mismos que lo revocaron hace cinco años.

La lista municipal es cerrada. De manera que, en ese sentido, quien ha elegido al señor Danós para que sea teniente alcalde es el candidato.

Justamente porque es una lista cerrada es que hay que observar a toda la fórmula, porque uno no puede decir ‘este sí, este no’.

Yo asumo mi lista integralmente y la preside José Danós. ¿Pasamos a las propuestas?

¿Qué cree que ha fallado en la administración de la ciudad hasta ahora? ¿Cuál es su diagnóstico de Lima?

Creo el principal problema estructural de la ciudad es la falta de planificación. La última planificación vigente venció en el 2010.

¿Hasta el 2010 sí ha ido bien la capital?

El gran problema de los planes es que falta uno que diga cómo se aplican los anteriores, y el plan del cual se precia Belmont, quien tuvo una pésima gestión, ni él lo aplicó. Alberto Andrade llevó una ruta adecuada, sin embargo, el primer y segundo gobierno de Castañeda no brillaron por eso, se generó más bien un efectismo que le dio réditos políticos, y el colofón de esto es lo que tenemos en la actualidad: obras desperdigadas, inconclusas. Tengo una lista de 20 obras que no han sido terminadas.

¿Cuáles podría culminar en su gestión de 4 años?

Yo creo que la que está lista para terminar en los primeros 365 días, es la de la Ramiro Prialé. Simplemente es la interconexión de la Ramiro Prialé con la Carretera Central.

¿Ya calculó cuánto dinero necesitará?

Ese es un tema que hay que analizar. El presupuesto de la municipalidad es alrededor de S/3,000 millones, es decir US$900 millones. De eso, casi el 60% se va en costos fijos. A eso se suma que Castañeda ha gestionado un crédito de casi US$900 millones, cuyo periodo de gracia vence el 31 de diciembre. Es decir, cuando asuma la alcaldía voy a tener que empezar a pagar las cuotas y el interés. ¿Qué tenemos que hacer si queremos hacer obras? Quiero asumir las funciones de gobierno regional. Exigiré la ampliación del presupuesto en salud, en educación y, además, estableceremos un endeudamiento para la ciudad para hacer las grandes obras.

¿Cómo pagaremos los ciudadanos ese endeudamiento?

Lo que queremos es que nuestro presupuesto crezca. Eso hay que hacerlo con recursos propios transferidos del Gobierno central o con la generación de préstamos internacionales que la municipalidad pueda asumir, con periodos de gracia importantes. Los ciudadanos no tenemos que asumir otra cosa que no sea el impuesto vehicular, el predial.

¿Un préstamo para terminar la Prialé?

No, la Prialé tiene que financiarse con los recursos propios producto del contrato que tenemos vigente con las empresas concesionarias.

¿Hay un presupuesto para terminarlo en el primer año de su gestión?

Mi compromiso es ese.

¿Cuánto invertiría en eso?

Entiendo que la Ramiro Prialé está por encima de los S/300 millones como proyecto, por eso no entiendo cómo no se ha terminado.

¿Qué hacer para solucionar el tráfico?

Tenemos 25 años de atraso en el tema del transporte. La razón fundamental es que Lima autoriza algo, el Callao autoriza otra cosa, Protransporte otra cosa, el Ministerio de Vivienda interviene con el teleférico, está la Policía de Tránsito… Todo lo integraré a través de la Autoridad Autónoma del Transporte Público. Sí estoy de acuerdo con la autoridad, pero presidida por el alcalde de Lima. Eso me va a permitir trabajar en la integración de los servicios. Estoy presentando una tarjeta única.

¿Para qué servirá?

En los primeros 100 días de gobierno todos podremos usar esta tarjeta para entrar al Metropolitano, al Metro de Lima y a los corredores complementarios. El segundo paso es pasar a la integración tarifaria, que con un solo precio puedas acceder indistintamente a todos, taxi y teleférico.

¿Cuál sería esa tarifa?

No pues, yo no soy alquimista ni matemático. El objetivo político y técnico es llevar esta tarjeta a una integración y luego pasar a la integridad tarifaria, que se dará durante los cuatro años. La integración nos permitirá la ampliación de rutas, fiscalización, tránsito, semaforización…

¿Qué rutas se ampliarían?

Para mí el tema está en generar un sistema de transporte público vía Metropolitano en las principales rutas. Estamos hablando de Javier Prado, Panamericana Sur, Panamericana Norte, Túpac Amaru, Universitaria…

¿Corredores o Metropolitanos?

La autoridad autónoma te va a permitir establecer qué cosa tienes que hacer para priorizar el transporte público de calidad en la ciudad. Mi opción es más Metropolitanos.

¿Con vías exclusivas?

Con vías segregadas. En México es un sardinel con un solo carril y un paradero no tan costoso.

¿Cuántas rutas de Metropolitano adicionales a la ya existente se crearían en los cuatro años de su gestión?

Bueno, trabajaremos primero por crear la autoridad autónoma, ampliar la línea actual, desde Naranjal, en Independencia, hasta Carabayllo, Chimpu Ocllo, 12 km que han quedado botados. En el sur, desde Matellini tendría que irse hasta, por lo menos, hasta SJM, VMT o Villa El Salvador.

¿Cuánto demoraría?

Para eso sí es necesario los cuatro años de gestión porque supone generar recursos.

¿Hay un expediente que indique cuánto costaría eso?

José Danós me dice que hay expedientes técnicos.

¿La cifra?

No tengo la cifra, pero está en un plan maestro para la ciudad que se interrumpe cuando Susana Villarán, en lugar de imponer un proyecto terminado, con SNIP, que era la Línea 2, dice ‘no, sácalo’.

¿La construcción de los Metropolitano por la Javier Prado, Panamericana Sur, Panamericana Norte, Túpac Amaru, Universitaria, se pueden empezar en su gestión?

Sería irresponsable de mi parte decirte que en los cuatro años voy a conseguirlo.

La ampliación de la línea 1 del Metropolitano, por sí sola, no solucionará el tráfico. ¿Qué hará para ello?

En principio es esto del corredor nocturno, de madrugada, para el transporte de carga y mercancía. No es muy popular decirlo pero también todo lo que es el transporte público interprovincial de pasajeros para que las salidas sean más tarde, y ponernos de acuerdo con el Ministerio de Educación para establecer un corredor educativo en la ciudad. Hay que establecer un horario de ingreso único para escolares. Adicionalmente a eso ya vienen temas de ingeniería del tránsito.

¿Semaforización?

Nuestro planteamiento supone una integración de los sistemas de semaforización y aprovechar esa infraestructura para implementar un gran número de cámaras de videovigilancia. Ahí donde hay fibra óptica hay que hacer un combo: semáforo, sensores de lectura para la tercera placa de los carros y la identificación de vehículos, y las cámaras de videoviligancia inteligentes con reconocimiento facial.

¿Qué hacer con los ómnibus de transporte público que llegan del Callao a Lima y que no se ajustan al régimen de la capital?

Cuando una ciudad más grande se junta con una más pequeña, la suerte de la pequeña tiene que ver con la política de la mayor. Yo voy a hacer valer eso. Lo que hay que establecer es un control unitario de rutas en la ciudad, no puede haber dos o tres proveedores de rutas. Yo estoy convencido que el Callao genera problemas a Lima y, en ese sentido, anularía esas líneas.

En seguridad, ¿cuánto costará adquirir e implementar las cámaras y los sensores en los semáforos?

En este momento una cámara de videoviligancia no supera los US$500. No existen supercámaras, solo que deben tener la capacidad de usar un software con reconocimiento facial. Debemos tener un súper software, no súper cámaras. Es una vergüenza que el Centro de Lima solo tenga 180 cámaras, Surco tiene 650.

¿Cuántas faltan en Lima?

Primero hay que optimizar las que tenemos. Si juntamos todas las de los distritos llegamos a 5,500. Crearé una central de videoviligancia y, con fibra óptica, integraré todos los sistemas con una ordenanza para que en un plazo de 100 días todos se adecúen a la tecnología de la municipalidad.

¿Y las privadas?

Vamos por las públicas.

¿Sería inmediato?

Eso puede ser inmediato. Lo que sí, yo le voy a plantear al presidente que el alcalde tenga una participación ejecutiva en la seguridad de Lima. Ante esta volatilidad y rotación de ministros, jefes de la sétima región, comisarios, hay una sola autoridad vigente y es el alcalde. No quiero mandar al policía pero sí quiero tener un rol ejecutivo.

¿Qué hará para combatir la corrupción en la comuna?

Voy a incentivar el sistema de Contraloría del control concurrente. Y, además todos los actos públicos, las sesiones de Concejo, las licitaciones internacionales, nacionales, la compra de los servicios de limpieza pública, parques y jardines, van a ser trasmitidos en directo.

¿Cómo confía el ciudadano en usted si ha estado investigado por peculado por el resguardo a la casa de Óscar López Meneses?

A nivel vecinal expliqué claramente que eran cámaras que se habían dispuesto para la ciudad, nunca para un propósito específico. A nivel político fui yo el que salió a decir que me llamó un jefe del Comando Conjunto para pedirme eso. A nivel jurisdiccional he demostrado que no tuve ninguna participación dolosa porque no conozco a López Meneses y nunca he conversado con él ni directa ni indirectamente. Es un tema cerrado.

FICHA



- Según la hoja de vida que entregó al JNE, Gómez Baca es abogado de la PUCP. Actualmente, es el alcalde del distrito de Santiago de Surco, puesto que ocupa desde 2010. Antes fue regidor de la misma comuna en dos ocasiones.



- Fue vicepresidente de Somos Perú de 2016 a 2017. En junio del año pasado, renunció a su militancia. No registra ninguna sentencia.