El congresista Chiabra habla claro sobre la responsabilidad de Pedro Castillo en esta nueva crisis política. Además, detalla que el presidente cumple con todos los requisitos para ser vacado por incapacidad moral.

¿Cuál es la salida para esta nueva crisis política provocada por el Ejecutivo?

Acá el único responsable de la situación política que estamos pasando es el presidente. Para mí, Pedro Castillo tiene como objetivo degradar para destruir el sistema democrático; lo hace nombrando en los gabinetes a personas incompetentes para el cargo y con cuestionamientos personales. Quiere destruir el sistema político y el modelo económico para luego establecer una república popular dentro de la democracia. Ya se quedaron sin el arma de la asamblea constituyente y colocó a un premier que se autoseñala como bala de plata que el presidente puede usar. Esa es una irresponsabilidad del presidente y es una falta de respeto y dignidad de los ministros que integran ese gabinete.

¿Cree que ellos asumieron los cargos sabiendo que son usados de esa manera?

Asumieron un cargo sabiendo que eran fusibles y usados para no tener el voto de confianza. Ya sabíamos que el presidente es irresponsable y, a nivel internacional, dice abiertamente que es un incompetente. ¿Cómo pudo ser tan irresponsable de postularse a la presidencia cuando estamos en una crisis de la que no podemos salir? Su incompetencia y corrupción no puede ser justificada con su humildad. Ese discurso de que es humilde, un rondero, ya no va. Es responsable de la designación del gabinete y encuentra a las personas que por ocupar un cargo son capaces de cualquier cosa. El presidente es el único responsable de la situación que pasamos.

Hay ministros que no se han sentido cómodos con las decisiones del presidente, pero siguen en sus cargos.

Acá tenemos que ver la complicidad de los que forman parte del gabinete. Los que ahora están afuera comienzan a decir la verdad. Mirtha Vásquez y Pedro Francke han dicho, recién, que Castillo le hacía más caso a un gabinete en la sombra que a ellos. Los izquierdistas Hernando Cevallos y Roberto Sánchez le pidieron a Valer que dé un paso al costado, ¿y por qué ellos no dan un paso al costado? ¿dónde está la dignidad de esas personas? Una persona que se respeta renuncia si no les gusta el primer ministro.

¿Por qué el mandatario no pide ayuda?

Me da la impresión de que el presidente se quiere ir. Si él se quisiera quedar, formaría un gabinete de primer nivel y tranquilito se pasearía por todo el país. El presidente coloca en el gabinete a gente tan mediocre y tan incompetente como él para sentirse bien, pero es un irresponsable. La población se está dando cuenta de la calidad de presidente que tenemos.

¿Si se quiere ir, parece que no de una forma tranquila?

Él se quiere ir pero no va a renunciar; quiere irse pero como víctima. Es un sindicalista quejoso, acostumbrado a tirarse al suelo, que no se ha dado cuenta de que es presidente de la República. Quiere que lo saque el Congreso para decir ‘no me dejaron trabajar’.

¿El Congreso está dispuesto a asumir esa responsabilidad?

Si el presidente insistía con Valer, no había voto de confianza. El presidente debe saber que reúne todas las condiciones para ser vacado por permanente incapacidad moral.

Las palabras de Castillo sobre someter a consulta la salida al mar a Bolivia, ¿quedaron superadas?

No, por dos cosas. Fue lamentable la posición del canciller Maúrtua, que fue a justificar lo que dijo el presidente hablando de la tarea comercial por el puerto de Ilo. ¿Se necesita un referéndum para dejarlos usar el puerto de Ilo? No. Bolivia quiere salir por Arica. Por historia, al Perú se le tendría que consultar porque ese ha sido territorio peruano. ¿Qué pasa si el gobierno de Chile –por fastidiar– dice: la llave la tiene el Perú? La declaración de un gobernante, de un canciller y de un ministro de Defensa trasciende fronteras. Por otro lado, las palabras de Castillo han despertado en Bolivia una expectativa que ya la habían perdido con la demanda ante La Haya.

¿Es un error político sacar a la jefa del INPE para facilitar el camino de una posible liberación de Antauro Humala?

Hay una abierta política de represalia de este gobierno contra las personas que lo cuestionan. La primera, cesar a los dos generales del Ejército y la Fuerza Aérea por no ascender al recomendado. Lo sacaron al procurador Daniel Soria y quisieron sacar a la fiscal anticorrupción Norah Córdova. El allanamiento a la radio PBO. Declarar el estado de emergencia para que la gente no pueda marchar en las calles y, la quinta, sacar a la jefa del INPE.

¿Cuál es la luz al final del túnel para superar la crisis política?

Si el presidente fuera una persona que quiere al país, debe presentar su renuncia inmediatamente. Si el presidente quiere irse, que lo diga, y si quiere que el Congreso lo saque, el Congreso debe sacarlo.

TENGA EN CUENTA

“El gran ‘mérito’ de Pedro Castillo era haber paralizado la educación por tres meses en 2017″, dice Chiabra en referencia a la huelga del CONARE - MOVADEF que encabezó el ahora presidente.

“El error de cesar a los comandantes generales del Ejército permitió conocer a Bruno Pacheco y a la lobista Karelim López”, recuerda el congresista de Alianza para el Progreso.

