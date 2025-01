Roberto Chiabra renuncia a la bancada de Alianza Para el Progreso

"Reitero mi renuncia a la Bancada de Alianza para el Progreso, por cuestiones de conciencia", fue lo que comentó el congresista Roberto Chiabra hoy en redes sociales tras confirmar su renuncia a la bancada acuñista.

El parlamentario presentó un documento ante el vocero del grupo, Alejandro Muñante, hoy 6 de enero. Sin embargo, Chiabra renunció previamente al grupo en setiembre del 2022. Incluso hace referencia a esas cartas en el mismo oficio enviado a su excompañero de bancada.

CASO PROXENETISMO EN EL CONGRESO

Roberto Chiabra, en conversación con Perú21, que Alianza para el Progreso (APP) no ha asumido su responsabilidad por presunta red de prostitución en el Congreso.

"Lo de la mafia lo dejaría para una investigación fiscal. Hay que comprender el pedido de la mamá de la chica que han asesinado; eso hay que comprenderlo. Pero APP (Alianza para el Progreso) no puede decir que (Jorge Torres) no es una persona cercana a ellos. Yo soy de la bancada, pero soy independiente. Pero decir que no tiene nada que ver con APP, vamos... Ahora, este señor tenía una denuncia por violación sexual en Trujillo que se limpió. ¿Y el juez que lo limpió? Porque hay un audio donde le dice al agraviado: “Te voy a indemnizar”. ¿Y después no ha sido asesor de despacho? ¿Quién los nombra en esos cargos? Que digan que no tiene relación directa con ellos es eludir. Que asuman su responsabilidad moral; que digan que ha traicionado la confianza, pero que no digan que no tiene nada que ver. Si no sabes quiénes son los que trabajan en tu despacho, ¿así quieres gobernar un país? Está bien difícil.", fue lo que dijo.

