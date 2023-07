¿Qué opina de la conformación de esta lista: APP, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País?

Esta es una situación diferente a las dos elecciones pasadas. Quién sabe si es que en esta tercera oportunidad el pronóstico sea más difícil. Presentar una lista a la Mesa Directiva de una coalición derecha y otra de izquierda, no iban a tener, ninguna de las dos, mayoría. Se esperaba que alguna de las partes se pasara al otro lado. En esta lista no hay mucha sorpresa, recordemos que Waldemar Cerrón al inicio estaba presentándose como candidato para la presidencia y tuvo muy buenos comentarios de parte de Hernando Guerra García. Entonces, no sorprende tenerlos en la misma lista. Si nos adelantamos a los votos de las bancadas que conforman la lista, llegarían a 57. Si más bancadas se suman podrían llegar a los 72 votos.

¿Sigue en APP?

Soy congresista no agrupado, pero con mucha relación con APP.

¿Qué le parece que Alejandro Soto haya sido elegido como candidato a la presidencia de la Mesa, cuando ha realizado más de 10 querellas contra periodistas?

Creo que esta Mesa Directiva (MD), y el que salga elegido presidente, tiene un gran desafío. El Congreso tiene un gran reto, y ese reto es si nos llevan con ellos al suelo o si nos levantamos. Esa conducta de Alejandro Soto (de querellar a periodistas) estoy seguro de que la cambiará. Lo conozco, ha sido vocero de APP, es una persona a la que es bien difícil mandonear. Él tiene ese carácter que se necesita para manejar la MD, porque estamos en un momento políticamente difícil.

¿Qué garantía existe, si es elegido, que no atente contra la libertad de expresión? Es conocido que el presidente del Congreso decide la prioridad de los proyectos de ley que se discuten y hay varios en cola que atentan contra este pilar de la democracia.

Como señalo, si ellos asumen que este es un desafío para generar tranquilidad, entonces habrá proyectos que no deberán priorizarse. Vamos a ver qué presenta esta MD, si presenta algo nuevo. En teoría creo que esta MD puede ganar la elección. El Bloque Magisterial esperaba ser parte de la MD, quizá hay un acuerdo con Perú Libre para que puedan tener la Comisión de Educación. Lo sabremos en la elección.