El general EP (r) Roberto Chiabra fue jefe de Operaciones en la zona del conflicto por el Cenepa con Ecuador en 1995. Fue nombrado comandante general del Ejército en el año 2003 y al año siguiente ministro de Defensa. Sus principal interés está relacionado al tema de la seguridad y el fortalecimiento de la institución policial. Con esa plataforma electoral aspira acceder a un curul del próximo Congreso al que postula con el Nº 2 en la lista de Alianza para el Progreso.

En su propuesta contempla el fortalecimiento de la institución policial. ¿Con qué medidas se podría lograr eso?

Lo primero es mejorar la selección y captación de personal. No podemos seguir formando policías de 19 escuelas que no reúnen las capacidades ni cuentan con la infraestructura y equipamiento. A eso tenemos que incrementarle la acreditación, que significa que todos aquellos que tienen manejo de recursos públicos, como Antidrogas y Migraciones, tienen que pasar una vez al año por lo menos por el polígrafo. Asimismo, el entrenamiento. ¿En qué momento les decimos a los policías cuáles son las nuevas modalidades y protocolos? En ningún momento. Lo otro es que tenemos que hacer las adquisiciones con una visión estratégica, no al ritmo de cada ministro o ante la oportunidad de compra que se te presenta.

¿Cuál es su opinión sobre la incorporación de gerentes de Servir al Ministerio del Interior para llevar a cabo las adquisiciones para la Policía?

Efectivamente, el Ministerio del Interior tiene que tener a los elementos de Servir. Ellos son los que tienen que encargarse de las adquisiciones. La institución policial no debe realizar las compras, debe ver la parte operacional, decir ‘estos son mis requerimientos, necesito este tipo de armamento, de patrullero a nivel nacional’. Debe haber una unidad de compras con gente de Servir y así desligamos a la Policía de una tarea de adquisición y reducimos los casos de corrupción que se presentan.

La estrategia integral contra el narcotráfico es otro tema. ¿Qué deficiencias encuentra? ¿Es necesaria una reformulación?

No hay el objetivo político, ni en la campaña ves las propuestas. El narcotráfico es la típica amenaza transnacional. El Vraem es importante porque es el principal valle de producción de cocaína, pero debe haber una visión nacional y, siendo un tema multidimensional, debe haber un solo líder: el primer ministro, que debe encabezar un consejo de lucha contra el narcotráfico donde estén todos los ministerios que tienen que ver con el tema. Además, hay que darles una alternativa a las familias de la zona, asesoramiento, técnica, semillas.

