Roberto Chiabra, como muchos, manifiesta su preocupación por los vínculos y simpatías de algunos ministros con la sanguinaria organización terrorista Sendero Luminoso. El congresista de Alianza para el Progreso (APP) alerta sobre los riesgos.

Se fijó fecha para la presentación del gabinete Bellido y eso hace suponer que no habría cambios en su composición.

Es una pena para nuestro país que, sufriendo la más grave crisis sanitaria, económica, social, emocional y educacional, no inicie una gestión de gobierno con un gabinete que genere aceptación y expectativas favorables. Es una situación que pone muy difícil el voto de confianza para este 26 en que habrá que evaluar dos cosas: calidad personal de los ministros y un plan de gobierno, el cual deben estar haciendo ahorita.

El premier ha dicho que no renunciará pese a estar incurso en una investigación por delito de terrorismo.

Somos un país que en 20 años ha sufrido una violencia subversiva que ha ocasionado muerte y destrucción, y tenemos a un primer ministro que es simpatizante de Sendero Luminoso –él no puede ahora decir “no dije lo que dije”–, y un canciller que ha sido guerrillero. ¿El mérito para llegar a ser canciller es haber matado policías? El primer ministro, si es una persona responsable y demócrata, que dé un paso al costado. El Perú no se merece tener un gabinete que no va a funcionar. Si el primer ministro, el canciller y el titular de Defensa dejan de formar parte del gabinete, este no tendría ningún problema. He conversado con congresistas de distintas bancadas y tienen una gran voluntad de lograr consensos. Qué pena que el Ejecutivo esté desaprovechando esta oportunidad.

Guillermo Bermejo

Guillermo Bermejo no se cansa de repetir que el rechazo a dos solicitudes de confianza al gabinete conllevaría el cierre del Congreso.

Acá nosotros tenemos que hacer el empleo inteligente de la fuerza y la fuerza son los votos. Lo más fácil es no darles el voto de confianza a dos gabinetes para darle oportunidad a esa Asamblea Constituyente y el cambio de la Constitución. Por eso, ya lo dije, si están buscando que nos vayamos, nos vamos todos, empezamos de cero y hay otro proceso (electoral) (…). Si a eso nos quieren obligar, no hay ningún problema; en mi caso particular, no estoy atornillado en ningún cargo y si es necesario que nos vayamos los congresistas para darle estabilidad al país, no nos vamos a ir solos, nos vamos con el presidente y dentro de un año tendremos nuevas elecciones (…). Es una irresponsabilidad estar buscando una vacancia del Congreso presentando un gabinete de quinta…

¿Cuál es el riesgo de tener a un primer ministro que maneja información sensible sobre la lucha contra el terrorismo y que, al mismo tiempo, está acusado del delito de terrorismo?

Todos sabemos que, como congresistas, tanto Guido Bellido como Guillermo Bermejo están impedidos de integrar las comisiones de Inteligencia y de Defensa del Congreso; no pueden tener acceso a la inteligencia estratégica de nuestro país, y Bellido le está sacando la vuelta al país porque lo que no puede lograr como congresista lo va a tener como primer ministro, porque va a tener a su cargo, en forma administrativa y directa, a la Dirección Nacional de Inteligencia; el presidente tiene que darse cuenta de eso. Y también va a tener acceso a nuestra política externa –por eso, que la Cancillería esté en manos de un guerrillero es peligroso–, y a la lucha que tenemos contra el narcotráfico; eso es peligroso.

¿Cómo ve la participación del ministro de Trabajo, Iber Maraví, con vínculos con el Conare-Movadef, que es una facción de Sendero Luminoso?

Este ministro tiene como primera gestión darle legalidad a la formación de este sindicato Fenatep, que son los profesores del Conare-Movadef. No hay que olvidar que Sendero Luminoso es la única organización terrorista en el mundo que empleó a parte del magisterio para lavar el cerebro de nuestros chicos. Se tuvo que sacar una ley para impedir que profesores condenados por terrorismo siguieran enseñando en nuestro sistema educativo. Entonces, no estamos hablando de una organización de profesores que quiere mejorar la educación. Ahora, cuando no le han dado la Comisión de Educación, Perú Libre señala que es una bancada con gran cantidad de profesores y dice: “Nosotros hicimos la lucha en 2017”. ¿Ese es su gran logro para presidir Educación? ¿Su gran hazaña es haber paralizado la educación tres meses? Mejor que no lo digan.





Roberto Chiabra, congresista de APP (GEC).

Y abiertamente el congresista Edgar Tello se manifiesta en contra de la reforma magisterial.

Efectivamente, han señalado que quieren eliminar la carrera magisterial. En 2017 su bandera de lucha era que no querían que evaluaran su desempeño en aula. ¿Usted enseña en aula y no quiere que lo califiquen?

Esta facción magisterial del Conare-Movadef ha sido apadrinada por el expresidente boliviano Evo Morales.

Evo Morales, como expresidente, visita el país y por supuesto que el Estado tiene la obligación de darle seguridad, pero no le puede dar dos motos, cuatro camionetas y poner a 20 personas en la puerta de su hotel como si fuera un presidente en ejercicio o un gran líder. Él ha venido a adoctrinarlos, como hizo en Bolivia, pero Perú no es Bolivia, tienen que darse cuenta de que esta es una realidad diferente; (…) está viniendo a tomarles el pelo, ahí se equivocan esos estrategas de bolsillo y esos copiones que quieren calcar la solución cliché.

Desde el oficialismo sostienen que Antauro Humala es un preso político.

¡Ahora no dirán también que los del Grupo Colina son presos políticos! ¿Una persona que toma una comisaría donde matan a cuatro policías es un preso político? Bueno, si tienen un canciller que ha sido guerrillero y ha matado a policías, entonces, cuando salgan los del Grupo Colina, ¿podrán también ser ministros o jefes de la DINI porque ya pagaron? Creo que los valores, los principios y el respeto por los peruanos tienen que estar por encima de cualquier nombramiento o de cualquier cosa; los de Perú Libre a veces ni se dan cuenta de lo que están diciendo porque ofenden.

Congresista Roberto Chiabra de APP.

DATOS:

- Roberto Chiabra ha sido comandante general del Ejército y ministro de Defensa. Hoy, como congresista, integrará las comisiones de Inteligencia, Defensa Nacional y Educación.

- “Yo voy a formar parte de Educación y estaré atento a que lo que se ha avanzado en la carrera magisterial no se pierda porque hay profesores que han dado sus exámenes e incrementado su nivel con su esfuerzo”, dijo.

