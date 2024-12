Roberto Chiabra: “APP no puede decir que (Torres) no es una persona cercana”

Habla de su expartido y de su nueva agrupación, además, de sus amigos del PPC.

¿La presidenta ha felicitado al ministro del Interior. Usted ha pedido su salida. ¿Ella vive en otra realidad?

He señalado que un estado de emergencia sin estrategia ni objetivo no tiene ningún éxito. El objetivo principal era desarticular las organizaciones criminales y el objetivo secundario era reducir la cantidad de delitos. Con eso cesa el estado de emergencia y todo vuelve a la normalidad. ¿Qué cosa quería lograr en estos 60 días de estado de emergencia? ¿Cómo lo hemos aprovechado? No hemos logrado un objetivo cualitativo, permanente. ¿Qué cabeza de la extorsión hemos capturado? ¿Cómo es posible que estando en estado de emergencia se sigan cometiendo extorsiones en esos distritos?

También pidió la salida del titular del Midis, pero no hubo quorum.

Es una vergüenza. Un atentado contra la dignidad de los niños, artículo primero de la Constitución. Si fueran nuestros hijos, ¿qué diríamos? Si esto no tiene responsabilidad política, ¿qué tiene responsabilidad política? ¿Cuál es la solución? ¿Cambiarle el nombre? Qué vergüenza.

Hablando de vergüenza, ¿sabe más de la supuesta mafia de trabajadoras sexuales en el Congreso?

Lo de la mafia lo dejaría para una investigación fiscal. Hay que comprender el pedido de la mamá de la chica que han asesinado; eso hay que comprenderlo. Pero APP (Alianza para el Progreso) no puede decir que (Jorge Torres) no es una persona cercana a ellos. Yo soy de la bancada, pero soy independiente. Pero decir que no tiene nada que ver con APP, vamos... Ahora, este señor tenía una denuncia por violación sexual en Trujillo que se limpió. ¿Y el juez que lo limpió? Porque hay un audio donde le dice al agraviado: “Te voy a indemnizar”. ¿Y después no ha sido asesor de despacho? ¿Quién los nombra en esos cargos? Que digan que no tiene relación directa con ellos es eludir. Que asuman su responsabilidad moral; que digan que ha traicionado la confianza, pero que no digan que no tiene nada que ver. Si no sabes quiénes son los que trabajan en tu despacho, ¿así quieres gobernar un país? Está bien difícil.

Hubo poca claridad y rapidez para responder.

No han asumido responsabilidad de partido. Han errado.

¿Ya leyó el libro póstumo de Alberto Fujimori sobre la guerra del Cenepa, ‘Viva la paz’?

No lo he leído todavía. Espero que me haya mencionado, porque me dio la mano y estuvo ahí conmigo. Cuando me presentaron, dijo: “Ah, usted es al que escucho todas las noches”. No me llamó, nunca cenamos. Me hubiera preguntado sobre la parte militar del conflicto. El próximo año se cumplen 30 años de la victoria militar sobre Ecuador. Yo espero que se celebre a nivel nacional, como debe ser, no como el Bicentenario. Es momento de que este conflicto ingrese en el sistema educativo. Los niños tienen que saber que dentro de la generación de hoy también hay hombres que dieron su vida y que lograron una paz tras casi medio siglo de conflicto. En el 81 también hubo una victoria militar, pero no hubo la decisión política de cerrar esos 78 kilómetros que faltaban. No somos NN. Tenemos nombre y apellido. ¿Cuál es el miedo?

En abril se convoca a elecciones y vuelve el rumor de vacancia presidencial.

El JNE necesita 270 días para realizar un proceso electoral sin que nadie se queje de fraude. Es casi un año. Si se adelantaran las elecciones, solo se ganaría un mes. Lo real es que se adelantarían muy poco. La presidenta ha perdido la gran oportunidad que le dio la vida de ser presidente y encima ser la primera mujer presidenta. Cuántos queremos ser presidentes y la señora se lo encontró. No tiene que echarle la culpa a nadie de su baja aprobación, sino a ella misma. Todos sus problemas son personales: sus ‘waykis’, su reloj, su nariz. No tenía mucha experiencia. Le han faltado asesores de prestigio y de peso.

Hablando de la presidencia, el PPC lo enamora.

Tuve conversaciones con los dirigentes del PPC. Algo positivo es que ahora las alianzas son solo un punto. Puedes juntarte con dos o tres, y eso es favorable para la democracia, para no presentarnos los 39 y contando.

¿Frente o alianza?

Soy partidario de un frente de centro. Hay que tener desprendimiento y buena voluntad. Soy independiente de lo que está sucediendo en el PPC. A los cuatro (Carlos Neuhaus, Fernando Cillóniz, Óscar Valdés y Javier González-Olaechea) los conozco y respeto. No tento ninguna opinión y no quiero meterme.

Creo que Miguel Ángel Mufarech se acercó a usted.

Él y Lourdes Flores fueron los primeros que conversaron conmigo. Les tengo mucho respeto y consideración. Los dos se han fajado para reinscribir el partido. Una cosa es inscribirse y otra cosa es entrar cuando ya está todo listo. Pero, si el PPC le tiene que agradecer a alguien el haberse reinscrito, tiene dos nombres: Lourdes Flores y Miguel Ángel Mufarech, a quien le decían el ‘Látigo’.

TENGA EN CUENTA

“Toda la gente de mi partido es nueva: decente, competente y limpia, sin antecedentes”.

“Yo soy un estratega. Cada distrito y región amerita una estrategia distinta contra la inseguridad”.

“Presenté un proyecto para separar a los administrativos de colegios denunciados por violación sexual. Cuatro meses peleé, tres plenos. También puse que los abusadores y padres que no pasan pensión no podían postular. Si no eres buen padre de familia, no puedes ser buen padre de la patria. Y me lo quitaron”.

