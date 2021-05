El publicista Ralston, artífice de exitosas campañas de comunicación, comenta sobre su iniciativa #PorMiFamilia para defender a la familia peruana del peligro que representa un eventual gobierno comunista en el país. Aclara que no coordina con el fujimorismo, pero que espera convencer a los votantes que aún les produce “náuseas” elegir a la candidata de Fuerza Popular.

Hay un candidato que nos promete acabar con nuestra endeble y frágil democracia. Hay una candidata a la que muchísima gente no quiere, a la que se le ha hecho una serie de cuestionamientos, a su padre y a su gobierno, pero que garantiza la posibilidad de seguir viviendo, trabajando y luchando por forjar la democracia que los peruanos nos merecemos. Entonces, ¿cómo hacemos?

Solo nos pasa a nosotros. Otros países no tienen que elegir entre Stalin y Al Capone. Es la segunda vez que nos pasa esto. Alguna vez tuvimos que votar por Alan. Ahora tenemos que votar por una candidata que no nos convence, pero el riesgo opuesto es altísimo. Yo soy anti-Keiko, pero no me puedo ir tan a la izquierda. No existe un país en el mundo marxista al que le vaya bien.

Robby Ralston: “Votar en blanco es votar en rojo”

¿Cómo acercamos a esas personas y de qué forma?

Ese es el reto que tratamos de hacer. Lo importante es que esto no es en coordinación con el fujimorismo y no queremos hablar con ellos. Pero sí tienes que convencer a estas personas, a quienes respeto y entiendo sus náuseas (por el fujimorismo) y principios. No hay argumento racional y yo los entiendo. Pero tal vez hay uno emocional y eso es lo que queremos. Acá hay que hacer un sacrificio y el sacrificio es por la familia de cada uno. En el Perú la familia es el centro de todo. En un país donde a veces nos da tan poco o el Estado da tan poco, la familia es el centro. Esto no es chantaje emocional, sino invitar a esta gente a que evalúen que no están castigando a Keiko sino a sus familias. Quienes la van a pasar mal son las familias del Perú. Es la estrategia o la idea. Hemos creado esta campaña que se llama #PorMiFamilia.

Es un movimiento cívico al que esperas que muchas personas, ya sea desde la publicidad, desde el arte, desde el marketing, se pliegue. ¿Tú has convocado amigos o esperas que esto brote de manera espontánea?

Esto arrancó el martes con el documento que dio vueltas e inmediatamente la gente empezó a responder. Todo el mundo dando apoyo, las llamadas no paran. Gente que me avisa que han puesto pauta de radio de la campaña o paneles. Ahora me llamó un director de cine que iba a filmar testimoniales y que nos los iba a entregar. En las redes la gente se ha sumado, a pesar de que recién hoy (ayer) a las 8:00 p.m. es el lanzamiento oficial. Es impresionante cómo la gente se suma y su capacidad para crear contenido.

Yo diría que tú has tocado la fibra. En realidad, el gran problema de la propuesta del candidato Castillo es que se acaba la libertad. ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué nos hemos equivocado para encontramos en esta situación?

La política peruana ha caído a niveles increíbles. El modelo es lo mejor que hay, pero no es perfecto. Debe perfeccionarse y corregirse. Además, la pandemia nos cayó y en medio de la pandemia los políticos se pelearon. Todo ha estado muy mal y aún más para los que menos tienen. Entonces, cuando viene un candidato con Castillo que se presenta como el cambio y yo no tengo nada que perder, se entiende el deseo de querer votar por él. Pero sí tienes algo que perder si entiendes lo que te viene adelante; cuando sabes que los venezolanos ganan 3 dólares al mes, que han tenido que venir caminando para huir y sabes que en el mundo solo hay tres personas vivas que se han beneficiado del marxismo, que es Kim Jong, Maduro y Raúl Castro. Nadie más. El resto la pasa hasta las pelotas. Tenemos un país con muchas cosas por corregir y tenemos que darle una oportunidad. No podemos cambiar hacia atrás, debemos cambiar hacia adelante.

Nos ha tocado ver el primer gobierno de García. La escasez, la especulación, la pobreza y, más alucinante, la humillación del pueblo haciendo colas para conseguir una bolsa de leche. Días y días sin pan. Y revisando te espantas y uno siente la impotencia por no terminar de transmitir esto. Tú recuerdas como yo aquella época. Éramos jóvenes y no veíamos futuro, no veíamos esperanza.

No había trabajo. Cuando te peleas con el mundo, con las minas, con la Unión Europea te quedas sin empleos. Y te acuerdas del plan popular que obligaba a la gente a vender el pan a 1 inti y la gente le ponía aserrín adentro para que pese porque no daban los números. ¿Y a eso queremos volver? La gente se olvida y no lo ha estudiado.

Coincido contigo en que todas esas personas que actualmente están pensado que valdría la pena votar en blanco o viciado o que consideran votar por Castillo sin razonar demasiado, simplemente porque detestan a los Fujimori, todas ellas deberían reflexionar pensando en sus familias, en sus hijos, seres queridos, en sus padres ancianos, que de pronto no podrán visitar porque algunos de ellos terminarán huyendo del país.

Ojalá que funcione, invitar a la gente a que lo evalúe a que piense a que procese su luto, yo también lo he tenido que hacer, pero así es. Estamos entre dos alternativas no buenas, solo que recibieron muy pocos votos en primera vuelta, pero no hay más, porque votar en blanco es votar en rojo.

