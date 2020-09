El cantautor y compositor Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’ , indicó este viernes que acudirá al Parlamento para presentar una denuncia constitucional en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión Por el Perú), por afectar sus derechos y no compartir el expediente de la investigación en su contra.

“Esta mañana iré al Congreso a presentar una denuncia constitucional en contra del congresista Alarcón y los demás congresistas integrantes de la Comisión de Fiscalización que están atentando contra mis derechos”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Cisneros consideró que existe “un complot” en contra del presidente Martín Vizcarra y difundió una serie de audios que evidenciarían coordinaciones entre asesores de parlamentarios para grabar al jefe del Estado.

“Tengo las pruebas, no solo el congresista Alarcón manda a grabar a las personas, esto ha sido una colusión del congresista Alarcón con el presidente del Congreso, yo tengo los audios. Que diga la verdad el señor Alarcón, todos están en la conspiración”, señaló.

“Como yo sabía que ella me estaba grabando, y los asesores Palomino, Urday y Huidobro [de Edgar Alarcón] también me obligaron, en el Congreso, me decían ‘di todo’”, añadió.

Asimismo, dijo que está siendo utilizado “con el objetivo de conseguir el poder político con un ‘golpe de Estado’”. Indicó que su declaración busca aclarar la verdad de los hechos y dijo haberse dado cuenta que estaba siendo grabado por la asesora del despacho presidencial Karem Roca.

Este jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidenciarían coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.

“En una investigación, estamos todos involucrados y… salimos todos en conjunto”, se escucha decir al mandatario, en relación a las indagaciones que realiza el grupo de trabajo sobre contrataciones en el Estado, entre las que resaltan la relacionada al cantante ‘Swing’.

