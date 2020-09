Hace unos días dijo que ya no es más Richard Swing porque a ese personaje, que él mismo creó, lo mató “de dos estacas”. Pero Richard Cisneros sí hirió al gobierno de Martín Vizcarra con los nueve contratos que suscribió con el Ministerio de Cultura. Es el escándalo por el que Vizcarra lleva meses sin recuperarse.

¿Cuántas veces acudió usted a Palacio de Gobierno?

Yo tengo las cosas muy claras. La primera vez que fui a Palacio fue para visitar a Máximo San Román (19 de diciembre de 2017); la segunda vez fue para la juramentación del primer gabinete de Vizcarra, el que encabezó César Villanueva (2 de abril de 2018); la tercera vez fui a ver a Mirian Morales (28 de junio de 2018), recuerdo que entré a Palacio por Desamparados; después fui al coctel de 28 de julio (2018), que fue en el Salón Dorado. Las invitaciones oficialmente las enviaba Cancillería, pero el trámite lo hice con Karem Roca. Luego fui a entrevistarme con Karem Roca (12 de octubre de 2018).

¿Se reunió con ella?

Por supuesto.

Pero Roca dice en un audio que nunca lo recibió.

Si se da cuenta, en los audios grabados con ese aboganster (Fabio) Noriega, ellos se han puesto de acuerdo para complotar. Yo he dicho públicamente que tenía mucha evidencia sobre una conspiración. Yo acusé la conspiración de (Manuel) Merino y (Edgar) Alarcón, y ahora se pueden dar cuenta de que no me equivoqué.

Sobre esa reunión que ella negó delante del presidente, ¿de qué hablaron ustedes?

Yo tenía un proyecto de relaciones públicas. Ya que con Mirian no hubo avances, conversé con Karem sobre marketing y varios temas que podían ayudar al presidente. Ella necesitaba mucha ayuda porque era una muchacha muy humilde, alguien con conocimiento tenía que entrenarla.

¿Usted la entrenaba?

Claro, ha sido permanente. A través de WhatsApp, conversaciones. Yo a ella le tenía aprecio porque nos conocemos desde la campaña (2016).

¿Usted tiene pruebas de esa visita con Karem Roca que ella niega?

Sí, tengo todas las pruebas. Quiero decir que yo también podría juntarme con mi abogado y decir esto, esto otro, y destruir al gobierno. Ya se supo que ella grabó los audios. Y otra cosa es ese abogado Noriega, él me ha llevado al Congreso en su auto y ha entrado conmigo. Su auto lo estacionó en el parqueo de los congresistas.

¿De cuál de las visitas habla? Porque acudió dos veces al Congreso.

El día que fui a presentar el documento para pedir una reprogramación (2 de setiembre) porque habían vulnerado mi derecho y hasta hoy no me han hecho llegar un solo actuado de nada. Ese día estuve con Noriega.

¿Cómo conoce a Fabio Noriega?

A través de Karem Roca, ella me lo envía y me lo siembra. Él mismo me dice que es amigo y cómplice de Alarcón.

¿Él le admitió la amistad con el congresista Alarcón?

Así es y tengo prueba de ello. Cuando me dice eso, me doy cuenta de lo que estaban tramando. Después de percatarme, le quité la grabadora en el carro y no se la devolví. Ahí descubrí la barbaridad de este hombre. No sé si la señora Roca habrá sido consciente de todo lo que ha dicho, barbaridades que nunca podrá probar.

Retomando sus visitas a Palacio, ¿qué otra vez fue?

No he vuelto a ir nunca más. Y eso lo puedo prometer en nombre de Dios. Por eso yo quiero conversar con el presidente porque de los audios noto que él está confundido con las visitas.

Entonces, ¿usted acudió cinco veces a Palacio?

Sí.

Pero la Fiscalía ha hallado correos con los que se corroboran que usted acudió ocho veces.

Eso es falso, lo rechazo. Pero sí hubo posibilidades e intentos de reunión. Yo quería reunirme con el presidente para tratar temas que no se estaban haciendo de forma correcta. Lo que sí aparecen son los correos de confirmación (de visitas), pero otra cosa es si yo fui.

Entonces, usted dice que ha acudido cinco veces a Palacio, pero pudo haber intentado ir las ocho veces que registra la Fiscalía.

Tal cual, es posible.

¿Usted se consideraba una persona exclusiva y de mucha confianza del presidente?

Lo que pasa es que todos los peruanos podemos dar orientación por el bienestar del país. Vizcarra es ingeniero civil y en temas culturales yo tengo experiencia. En eso quería aportar.

No todos los peruanos se reúnen con ministros de Cultura, como sucedió con usted. Muchas veces se necesita de un contacto.

Cuando uno quiere reunirse con un ministro para proponerle un tema, debe seguir un protocolo, yo lo hice para llegar al señor Salvador del Solar.

Para reunirse con Del Solar, ¿conversó previamente con Karem Roca?

No recuerdo ahora si hubo un diálogo, pero sí debe haber habido una conversación. Aunque la gestión fue propia.

Urresti fue por lana y salió trasquilado

El congresista de Podemos Daniel Urresti no solo se desbordó con frases homofóbicas ayer en el hemiciclo del Congreso, sino que también se refirió a Richard Cisneros y su vinculación con el mandatario Martín Vizcarra.

“No sabemos qué secreto oscuro guarda este siniestro personaje Richard Cisneros que lo tiene secuestrado a usted (Vizcarra), o sea que usted debe obedecerlo”, manifestó.

Cisneros no se quedó callado y, después de la entrevista, pidió a este diario recoger su respuesta a Urresti, quien afronta un juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Es un tremendo caradura. A mí nunca me han acusado de asesino. Quien tiene un pasado oscuro, nefasto, lleno de sangre del periodista inocente, es él”, expresó.

