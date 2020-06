Este martes, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, sostuvo una conversación con Perú21TV respecto a diversos temas entre ellos la irregular contratación de Richard Cisneros o ‘Richard Swing’ en el Ministerio de Cultura para la realización de charlas motivacionales para lo cual recibió un pago superior a los 30 mil soles.

Cáceres respaldó que los cargos y contrataciones sigan los criterios de meritocracia requeridos para los puestos que se ofrecen.

“Soy una convencida de la importancia de que los estados, en particular el Estado Peruano, descanse su servicio público en la meritocracia. Lo hemos propugnado cada vez que hemos gestionado alguna institución y puedo dar fe de que soy una firme creyente en esa convicción”, señaló.

La titular de esta cartera ministerial agregó que, durante el tiempo que encabeza esa institución, no ha recibido peticiones para contratar por favores políticos a ninguna persona y explicó que la función pública debe responder a las necesidades de la ciudadanía y no en razón a favores personales.

“Yo puedo señalar con total claridad de que jamás he recibido un pedido, ni siquiera se me ha sugerido, que en el Ministerio de Trabajo se contrate a alguien en razón de un favor (...) La función pública tiene que responder, en primer lugar, al servicio al ciudadano y no a favores personales o a favores partidarios”, agregó.

La ministra de Trabajo lamentó la situación desencadenada a raíz de la contratación de Cisneros y exhortó a las autoridades de justicia a realizar las investigaciones en torno a este caso.

“Lamento que situaciones como esta se hayan dado e una entidad pública como el Ministerio de Cultura. Creemos que las investigaciones deben tener lugar con total transparencia", dijo, con la finalidad de determinar quiénes deben dar cuenta sobre lo sucedido.

