El compositor Richard Cisneros, investigado por suscribir nueve contratos aparentemente irregulares con el Ministerio de Cultura por S/175,400, cuestionó hoy a Máximo San Román por negar que lo conocía.

En su presentación de hoy ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el exasesor del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski insistió en que no recordaba sobre qué habló con el autodenominado Richard Swing cuando lo recibió en Palacio de Gobierno.

San Román reconoció, luego de que lo revelara Perú21, que recibió a Cisneros pero aseguró que no lo convocó y que no trataron sobre alguna consultoría política para Kuczynski, como lo aseguró el cantante.

En comunicación con este diario, el artista criticó al ingeniero porque -reafirma- cuenta con las pruebas que demostrarían la cercanía entre ambos.

“No sé por qué niega todo cuando hay mucha evidencia en su contra (...) el señor San Román ha ido varias veces a mi departamento en su camioneta, incluso junto a su esposa”, expresó Richard Swing.

No obstante, el ingeniero San Román rechazó nuevamente la versión del artista. “No sé a dónde quiere llegar, no he hecho nada malo, ese señor está loco”, exclamó.

Perú21 informó que, mediante un correo del martes 19 de diciembre de 2017, San Román accedió a recibir a Cisneros en su despacho de Palacio.

“Yo lo recibo (a Richard Cisneros)” fue el breve mensaje que el entonces asesor presidencial escribió al mediodía en respuesta al correo que le envió una funcionaria de Palacio que le comunicaba de la asistencia de Swing.

Lo curioso es que ese ingreso a la Casa de Pizarro no ha quedado registrado en el libro de visitas que Presidencia exhibe en su página web. Tampoco figura algún ingreso suyo en diciembre de ese año.

La fiscal anticorrupción Janny Sánchez investiga si la participación de Cisneros en la campaña presidencial de PPK, en 2016, le permitió luego -a forma de retribución- concretar los contratos.

