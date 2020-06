La secretaria general del despacho de la Presidencia, Mirian Morales, participó en forma virtual en la sesión de la Comisión de Fiscalización que investiga las contrataciones de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, con el Ministerio Cultura y alli, ante la representación parlamentaria, afirmó que el compositor “deslizó” su intención de ser asesor presidencial del presidente Martín Vizcarra.

Morales aseguró que vio a Richard Swing en dos ocasiones. Una, el 28 de junio de 2018, producto de gestiones de participación ciudadana. Y un mes después, en un cóctel en Palacio de Gobierno del 28 de julio.

Fue en la primera reunión, que habría durado unos 20 minutos, según dijo, que Swing le propuso a Morales ser asesor de Martín Vizcarra.

“Cuando entró a la reunión conversamos sobre todo los temas de aportes, propuestas. Nos dio recomendaciones sobre cómo podía hacer el presidente y hablaba de hacer una canción. Obviamente esta propuesta iba enganchada con él y ahí menciona su expectativa de querer ser asesor”, expresó Morales ante el grupo de trabajo que preside Edgar Alarcón.

“Yo inmediatamente le comenté que en el Estado no funcionan las cosas así, hay procedimientos y requisitos, y que existe una comisión consutiva (del presidente) en la que hay consejeros ad honorem, y que también hay personal técnico y hay que tener requisitos (profesionales). Él dijo que no los cubría (los requisitos), no hubo ofrecimiento”, aseveró Morales.

La funcionaria de Palacio señaló que en este encuentro se trató sobre márketing político y también sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Peruano del Deporte (IPD). “Solo le mencioné que si tuviese algo concreto, se comunicara con las entidades competentes y se acerque”, expresó.

Richard Cisneros es investigado preliminarmente por el Ministerio Público por los contratos que tuvo con el Ministerio de Cultura (Foto: facebbok Richard Cisneros)

Al ser consultada sobre si participó o intervino en la contratación de Cisneros en el Ministerio de Cultura, Morales lo negó.

“Cada ministerio es autónomo de la toma de decisiones sobre a quién se designa y a quién se contrata. Mi participación es nula”, aseveró.

Asimismo, manifestó que no conoce a Jorge Apoloni, exsecretario general del Ministerio de Cultura, con quien laboró Richard Swing en esta institución.

Asimismo, indicó que Karen Roca, asistente administrativa de la Presidencia, le expresó que conocía a Richard Swing desde la época de la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

“Cuando sucedió este hecho y se tomó conocimiento en medios de prensa, ahí es donde entiendo que se tomó conocimiento que hubo reunión con Karen Roca (el 12 de octubre de 2018) y que mencionó que lo conocía desde campaña y lo recibió por cortesía y se tomó conocimiento que lo conocía desde antes”, dijo Morales.

En torno a su segundo encuentro con Cisneros, ocurrido el 28 de julio de 2018, fue en un cóctel, Mirian Morales dijo que la invitación a Richard Swing no fue hecha por su oficina.

“Para mí también fue una sorpresa encontrarlo el 28 de julio. Entiendo que los responsables de esta recepción son los de Relaciones Exteriores. Ellos tienen un área de protocolo, pero de Secretaría General no se realizó una invitación; eso es lo que puedo responder”, dijo Morales.

La Comisión de Fiscalización recibirá también a Karen Roca, asistente Administrativa de la Presidencia y a Lincoln Matos Parodi, exdirector de administración del Ministerio de Cultura.

