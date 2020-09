El coordinador nacional de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, Omar Tello, afirmó que la hipótesis principal en la investigación en torno al caso de Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, es que no era necesaria su contratación en el Ministerio de Cultura.

En RPP Noticias, refirió que la investigación tiene el carácter de reservado y se ha realizado el análisis pericial de las cámaras de seguridad ante una posible manipulación en Palacio de Gobierno, además del análisis del propio expediente, a fin de determinar si había una necesidad en la contratación.

“La hipótesis central es que esta necesidad no existía, osea eran innecesarios los servicios del señor Cisneros. Estamos en investigación, tenemos que corroborar ello. El segundo punto es el direccionamiento. Se había hecho un requerimiento de acuerdo al perfil sin que el señor tenga la experiencia”, expresó.

“Ese direccionamiento está en evaluación, lo mismo que la entrega del dinero, si el costo de los servicios estaba dentro de un promedio, [si] había una sobrevaloración”, añadió Tello.

Respecto al allanamiento realizado esta madrugada en las viviendas de ‘Richard Swing’, Karem Roca y Mirian Morales -ambas trabajadoras del Despacho Presidencial-, refirió que lo que se busca son “elementos que guardan relación con la investigación del delito”.

“Fuimos a recabar información cómo es que ocurrieron estos servicios [de Richard Swing], si había un requerimiento del área usuaria, si los montos pagados estaban dentro de un promedio y si había un direccionamiento”, acotó.

No obstante, el magistrado aclaró que el allanamiento de este sábado no tiene nada que ver con la vacancia presidencial planteada en el Congreso contra el mandatario Martín Vizcarra porque la Fiscalía no es un organismo político.

“Tenemos una función que se debe a la Constitución como organismo autónomo y efectuamos nuestras labores en función a la persecución del delito y la justicia. No tiene nada que ver con la situación política”, aseveró.

Finalmente, Tello informó que se han solicitado los audios –a través de la Fiscalía de la Nación- al Congreso de la República, a fin de someterlos a un peritaje en el Ministerio Público, que estará a cargo de Danny Humpire.

Como se recuerda, el Ministerio Público y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía allanaron esta madrugada las viviendas de ‘Richard Swing’, así como las de Karem Roca y Mirian Morales.

VIDEO RECOMENDADO

Panamericana Sur: pobladores saquean camión que se despistó en carretera 12/09/2020

TE PUEDE INTERESAR