Richard Rojas aseveró que tomó con normalidad que se dejara sin efecto su designación como embajador del Perú en Venezuela y que “no se aferra a ningún cargo”. En declaraciones a la prensa luego de declarar ante el Ministerio Público, aseveró que jamás hizo retiros del dinero del Secretario General de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“La investigación es un tema reservado que luego se conocerá. [¿Cómo tomó la anulación de su designación?] Normal, de lo más tranquilo, no me aferro a ningún cargo. Se va a colaborar con la investigación. Yo jamás he retirado el dinero de Cerrón. Soy un militante de Perú Libre que cree en un cambio en el país. Ahora estamos en plena declaración, en la dirigencia tal vez pueda”.

Rojas es investigado por la Fiscalía debido a que intentó retirar 376 930 soles de una cuenta de Cerrón en una agencia del BBVA. La operación no pudo concretarse ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impidió la operación.

De acuerdo a Rojas, el dinero es parte de un préstamo que le solicitó a Cerrón. Sin embargo, el dinero se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades.

El pasado 20 de octubre, el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país en su contra por lo que su nombramiento como embajador quedó sin efecto.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el proceso se interrumpió antes de someter la propuesta al Consejo de Ministros.

“En consecuencia, no se ha producido el nombramiento del señor Rojas García como embajador del Perú en Venezuela, dado que no se concluyó con el proceso correspondiente. En ese sentido, el Perú está procediendo a informar al Gobierno de Venezuela que la propuesta de nombramiento del señor Richard Rojas García queda sin efecto”, indicó el sector.

