Richard Concepción Carhuancho: la entrevista completa que generó su recusación

En una conferencia de prensa convocada para explicar los motivos por los que se admitió una recusación contra el juez Richard Concepción Carhuancho , los magistrados de la Segunda Sala Nacional de Apelaciones ratificaron su convicción de que habría riesgo de pérdida de imparcialidad por parte del referido magistrado.

Según indicaron, el sustento de su decisión está en las declaraciones que hizo Richard Concepción Carhuancho en una entrevista del 1 de enero, en la cual cuestionó el apartamiento que dispuso el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.

Vea también Fiscalía dará pelea para revertir separación del juez Richard Concepción Carhuancho

En su resolución, la Sala de Apelaciones, presidida por César Sahuanay, consideró que el juez de investigación preparatoria hizo "afirmaciones concluyentes que aún son objeto de investigación que lo implica en adelanto de criterio a favor de una de las partes del proceso", por lo que aceptaron la recusación.

Para justificar esta posición, los jueces de la sala presentaron en la conferencia de prensa dos extractos de la entrevista que brindó Richard Concepción Carhuancho. En el primero de ellos, este afirma que, si bien es juez, también es ciudadano, y por eso la decisión de Pedro Chávarry le generaba indignación. En el segundo, se le oye al juez decir que la salida de Vela y Pérez del equipo especial "no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público".

A continuación, presentamos la transcripción completa de lo que dijo Richard Concepción Carhuancho en entrevista a RPP que duró 14 minutos.

"Feliz Año a toda la población peruana, aunque creo que no ha sido tan Feliz Año que digamos, toda la noche de ayer.

Cuando tomé conocimiento del anuncio del fiscal de la Nación de remover, de cesar a los fiscales del caso Lava Jato simplemente concurrí en lo siguiente: que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público.

Quiero decir que entiendo que soy juez, que soy magistrado, pero ante todo también soy ciudadano y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación porque prácticamente, digamos, yo en mi resolución judicial había dejado en claro el tema de la captura del Ministerio Público, de la captura del Ministerio Público, de las interferencias sobre el Ministerio Público en la toma de decisiones por parte de investigados, de personas jurídicas investigadas y esto no ha hecho otra cosa que confirmar la captura del Ministerio Público que afecta gravemente la autonomía del Ministerio Público.

Simplemente, en la resolución judicial que yo había expedido, argumenté y arribé a la conclusión de que el partido político (Fuerza Popular) tenía presionado al fiscal de la Nación, disponiendo la tramitación individual de sus denuncias constitucionales. En buena cuenta, lo estaban blindando a cambio de recibir favores en la fiscalía a cargo del fiscal Domingo Pérez.

Indudablemente, esto afecta porque creo... yo he tenido ocasión de leer la resolución de remoción de los fiscales, y creo yo que no está debidamente motivada. No existen los motivos como para removerlos porque eso no es otra cosa que afectar la autonomía de los operadores de justicia, concretamente de los miembros del Ministerio Público.

(Sobre respeto a jerarquía en el Ministerio Público) Entiendo que, en toda institución, hay lo que se llama la jerarquía, entiendo que hay que respetarla, pero también hay libertad de opinión del operador de justicia. Creo que el operador de justicia, frente a asuntos graves que ocurren, tiene el derecho de expresar su opinión. Creo yo que ese no es motivo válido y, en cierta medida, restringe la libertad de opinión del operador de justicia.

Hay que ser claros. Entiendo que la fiscalía cuestionó la elección del fiscal de la Nación y esa es una opinión muy difundida en todos los medios de comunicación, incluso por especialistas de la materia, y eso no afecta. No hay que olvidar una cosa muy básica: los fiscales y también los jueces son independientes en su función. Creo yo que no se debe a nadie.

(Sobre los pedidos de información al equipo especial). Yo pienso que no es un motivo válido como para removerlos porque los jueces y fiscales, cuando nuestros superiores nos piden información de los casos, es cierto, estamos en obligación de alcanzar información. Pero cuando son temas reservados, no tenemos la obligación de revelarlos porque eso afecta la marcha normal de la investigación o del proceso. Uno de los motivos por los cuales siempre me he pronunciado es que las instituciones públicas están para la sanidad del sistema de justicia, no para intereses personales. Justamente esa es la idea que debe guiar la autonomía y la función del Ministerio Público.

Yo creo que, a veces, por la función que yo tengo, veo temas reservados, secreto de actuaciones, tengo medidas cautelares reservadas. Sobre ellas no tengo yo la obligación de informar porque sino afecto la investigación, pongo en peligro la investigación. O el tema de los testigos reservados o colaboradores eficaces. Eso no se puede revelar.

(Presunta filtración de información y excesiva aparición mediática de fiscales) Si alguien afirma algo, tiene que acreditarlo y, hasta donde tengo entendido, no hay indicio o elementos de convicción que me permitan concluir que ha ocurrido eso. Lo segundo, y eso es bien claro, son temas reservados. Ahora, si el fiscal o juez tienen que comunicar a la opinión pública algún tema de interés público, lo tiene que hacer. Es indudable eso. Claro está, respetando los protocolos correspondientes.

(Sobre proyecto del Ejecutivo). Yo pienso que el sistema de justicia hoy en día está en jaque. La lucha contra la corrupción e impunidad está en jaque y creo que es una medida acertada a efectos de que, digamos, buscar una salida institucional democrática a esta crisis que ya existe en el sistema de administración de justicia. Tenemos que utilizar los canales democráticos, institucionales. En todo caso, cada quien dará cuenta al país de la actuación que tenga que hacer en cada caso.

Antes que todo, creo que por encima de todo, está el mantenimiento de la institucionalidad del país, el mantenimiento del régimen democrático. La salida institucional frente a cualquier situación crítica o extrema en el cual se encuentra el sistema de justicia. Invoco simplemente a todos los operadores del sistema de justicia que cada uno asuma un rol de manera responsable, de manera ética y bajo principios. Esa es la idea que debe guiar nuestra actuación. Muy por encima de los intereses personales, está el país. Está el sistema de justicia. Por cuestiones personales, por blindajes, no podemos poner en jaque el sistema democrático.

(Teme ser víctima de campañas) Sí, soy consciente de eso. Es más, el día de ayer, el día 31, me tomó por sorpresa el hecho que se me ha atribuido haber sostenido comunicaciones telefónicas con Edwin Oviedo Pichotito. Yo he negado rotundamente haber sostenido conversación alguna con este señor. Nunca. Es más, el número que se me atribuye nunca me ha pertenecido como titular, ni como posesionario, ni como tenedor ni como prestado. Jamás. Es más, he tenido ocasión de ver, gracias a una investigación que ha realizado La República el periodista César Romero, es que se ha preguntado a la propia fiscal Rocío Sánchez y la fiscal, fíjese lo que ha dicho: desmiente que haya emitido un informe o tenga informaicón que contenga la existencia de llamadas telefónicas entre el juez y el detenido presidente de la federación, Edwin Oviedo. Esa información tampoco aparece en el recurso de apelación que presentaron contra la resolución del juez que negó la prisión preventiva de Los Cuellos Blancos.

En resumen, está diciendo que esa información estaba en apelación. 138 folios y en el informe dice que la apelación consta nomás de 30 folios y ha dicho que la supuesta acta de incautación que está circulando en redes sociales es falsa. Fíjese. Es una campaña de desprestigio en base a información falsa, información trucha. Discúlpeme que lo diga. Solo ha buscado enlodar mi honorabilidad. Yo ayer lo dije, muy por encima de todo, está mi honorabilidad. Muy por encima de mi vida, incluso.

(Seguiré) muy firme en la labor. Antes de asumir el papel de juez, sabía el riesgo que todo esto entrañaba. Lo asumo con toda responsabilidad y, si voy a ser blanco de ataques, como ya he visto en redes, algunas redes parcializadas, televisión, estoy dispuesto a asumir ese costo. Es más, yo solo quisiera unas palabras y las preguntas que crea convenientes. Solo quería decir que hay una nueva generación de jueces y fiscales que están cansados de eso, de Los Cuellos Blancos, de toda esta situación de indiferencia al sistema de justicia. Ellos quieren hacer las cosas diferentes y siempre voy a resaltar el trabajo del coronel Harvey Colchado, las fiscales del Callao Rocío Sánchez y Sandra Castro, también del fiscal Carrasco en Chiclayo y, por qué no decirlo, del equipo Lava Jato a cargo del Dr. Rafael Vela Barba y del Dr. José Domingo Pérez que simplemente lo que han hecho es cumplir con su labor con independencia, autonomía y responsabilidad. Mi solidaridad con ellos, en todo caso.

(Sobre el temor al acuerdo de Odebrecht) Yo creo que hay una campaña de desprestigio hacia todos los operadores de justicia que están haciendo su labor y esta campaña de desprestigio, prácticamente no tiene límites. Están llegando a utilizar información falsificada, están llegando a nivel de enlodar la honorabilidad de los operadores de justicia. Solo por ir contra de algunos funcionarios y operadores de justicia. Temas sobre los cuales, si me preguntan, son temas reservados y deben mantenerse en ese nivel. Cada operador de justicia sabe qué tema es reservado y qué tema puede divulgarse."